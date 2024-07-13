Появились уникальные кадры с места крушения «Суперджета» под Москвой
- 13.07.2024, 9:36
Шансов у экипажа не было.
Опубликованы новые кадры с места авиакатастрофы самолета «Сухой Суперджет-100» в Подмосковье. Борт полностью уничтожен.
Фото и видео опубликовал глава подмосковной Коломны Александр Гречищев. На кадрах видно, что самолет рухнул в лесу. На месте ЧП видны обломанные деревья и сгоревшие детали российского «Суперджета».
На видео запечатлен аналоговнетный суперджет pic.twitter.com/FNi2e6Aqzb— восхищённый болгарин™ (@dedzaebal) July 12, 2024
Произошло это около деревни Большое Карасево в 20-ти километрах от точки взлета. Известно, что на момент падения на борту находились всего три члена экипажа: два пилота и штурман. Никому из них выжить не удалось.
По данным российских СМИ, «Суперджет» потерпел крушение во время испытательного полета после замены «начинки» на российскую.
Самолет, в частности, получил бортовые системы российского производства. Причина падения борта пока не озвучивается.