Появились уникальные кадры с места крушения «Суперджета» под Москвой 13.07.2024, 9:36

Шансов у экипажа не было.

Опубликованы новые кадры с места авиакатастрофы самолета «Сухой Суперджет-100» в Подмосковье. Борт полностью уничтожен.

Фото и видео опубликовал глава подмосковной Коломны Александр Гречищев. На кадрах видно, что самолет рухнул в лесу. На месте ЧП видны обломанные деревья и сгоревшие детали российского «Суперджета».

На видео запечатлен аналоговнетный суперджет pic.twitter.com/FNi2e6Aqzb — восхищённый болгарин™ (@dedzaebal) July 12, 2024

Произошло это около деревни Большое Карасево в 20-ти километрах от точки взлета. Известно, что на момент падения на борту находились всего три члена экипажа: два пилота и штурман. Никому из них выжить не удалось.

По данным российских СМИ, «Суперджет» потерпел крушение во время испытательного полета после замены «начинки» на российскую.

Самолет, в частности, получил бортовые системы российского производства. Причина падения борта пока не озвучивается.

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