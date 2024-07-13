«Такой свист — и самолет резко упал»1
- 13.07.2024, 11:11
Жители Подмосковья рассказали новые подробности о крушении «Суперджета».
Жители Подмосковья, наблюдавшие крушение пассажирского самолета «Суперджет» авиакомпании Газпромавиа, рассказали ВЧК-ОГПУ новые подробности об аварии.
Согласно данным с мониторинговых сайтов Суперджет вылетел из аэродрома в Луховицах, где проходил ТО и летел в аэропорт Внуково. Перед падением самолет кружился в небе, а потом, со слов собеседников, промчался на экстремально низкой высоте над деревней Апраксино и рухнул примерно в 3-х километрах от населенного пункта. Место падения по предварительным данным — это овраг рядом с лесом.
Очевидцы сообщают, что после крушения Сухого над местом кружил «кукурузник» и сейчас прилетел вертолет. Многие представители экстренных служб до сих пор едут в пути месту ЧП.