«Такой свист — и самолет резко упал» 1 13.07.2024, 11:11

Жители Подмосковья рассказали новые подробности о крушении «Суперджета».

Жители Подмосковья, наблюдавшие крушение пассажирского самолета «Суперджет» авиакомпании Газпромавиа, рассказали ВЧК-ОГПУ новые подробности об аварии.

Согласно данным с мониторинговых сайтов Суперджет вылетел из аэродрома в Луховицах, где проходил ТО и летел в аэропорт Внуково. Перед падением самолет кружился в небе, а потом, со слов собеседников, промчался на экстремально низкой высоте над деревней Апраксино и рухнул примерно в 3-х километрах от населенного пункта. Место падения по предварительным данным — это овраг рядом с лесом.

Очевидцы сообщают, что после крушения Сухого над местом кружил «кукурузник» и сейчас прилетел вертолет. Многие представители экстренных служб до сих пор едут в пути месту ЧП.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com