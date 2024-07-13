Гипотезу гения математики из Кобрина доказали через 54 года в Испании 13.07.2024, 18:17

Оскар Зарисский

Фото: Гарвардский университет.

Над его загадкой бился весь мир.

Из Испании пришла новость, что математики из Бильбао доказали гипотезу Оскара Зарисского, которую не могли решить 54 года. Если в двух словах, то Оскар Зарисский из Кобрина — гений математики, а точнее алгебраической геометрии. Чуть шире: человек, которому принадлежат основополагающие работы в области коммутативной и алгебраической геометрии, чьи работы и глубокое влияние продолжаются в развитии современной математики, пишет КП.

Если заглянуть в его биографию, то окажется, что Оскар преподавал и работал в самых престижных университетах мира: Гарвардском, Кембриджском, Калифорнийском, Иллинойском и так далее.

А жизнь Оскара была сложна и полна перипетий. Он был студентом в Российской империи в 1917 году во время революции, аспирантом в Риме во время прихода Муссолини к власти, доцентом в Балтиморе во время Депрессии и приглашенным профессором в университете Сан-Паулу в 1945 году, когда он узнал, что его семья в Кобрине была убита нацистами.

Этот человек, которого называют белорусско-американским математиком, прожил 87 лет и умер в 1986 году в Бостоне. И в наши дни он остается величиной, о которой говорят ученые всего мира.

В 1970 году в одной из своих новаторских работ Зарисский поставил восемь вопросов, семь из которых за прошедшие годы были решены разными исследователями. Открытой осталась только гипотеза о множественности. И вот умы Баскского центра прикладной математики — Хавьера Фернандеса де Бобадильи и Томаша Пелки — доказали эту гипотезу.

Как Ошер из Кобрина стал Оскаром в Риме

Ошер Зарицкий — такого было его имя при рождении - появился на свет 24 апреля 1899 года в белорусском городе Кобрин, что рядом с Брестом.

Его отец, учитель талмуда, умер, когда ребенку было всего два года и семерых детей растила мать Ханна Тинненбаум. Мать владела магазином, и вела дело настолько успешно, что вскоре семья стала одной из самых богатых в Кобрине.

Мальчику наняли репетиторов, в том числе по математике, а развивать интерес к этой науке ему помогал старший брат Моисей. Оскар Зарисский вспоминал, что уже лет в восемь он часами решал математические задачи.

В 1910 году он вместе с семьей брата Моисея уезжает во Владимир-Волынский, где поступает в гимназию, а живет в пансионе для евреев. Затем он продолжил обучение в Чернигове, куда переехала гимназия после начала Первой мировой войны.

Вернувшись ненадолго в Кобрин, Ошер уезжает в 1918-м поступает в Киевский университет. Но не на математику (там не было мест), а на философию. Алгеброй и теорией чисел он занимался дополнительно. Он вспоминал, что все это время имел два блокнота, в которых вел собственные исследования по теории чисел.

Оскар в 1924 году. Фото: Гарвардский университет.

Учился в Италии у выдающихся математиков

Начались годы лихолетий, когда уже будет не до науки. Однажды, во время боев Гражданской войны на улицах Киева, Ошера ранили в ногу, несколько месяцев он лечился.

В 1920-м молодой человек возвращается в родной Кобрин, который вскоре отойдет к Польше. Зарисский жаждет продолжить обучение и уезжает в Италию, где иностранцам не надо было платить за обучение, а жилье было сравнительно дешевым.

Сначала он учился в университете Пизы, а затем в Риме. В Италии он сменил имя и стал всем известным Оскаром Зарисским. В 1924 году он окончил Римский университет. А уровень своих математических знаний повышал в прославленной итальянской школе алгебраических геометров. Зарисский заканчивает докторантуру и продолжает свои исследования в науке.

Свадьбу сыграли в Кобрине

Налаживается и личная жизнь - он женится на итальянской студентке Йоле Кальи, изучавшей литературу. И везет ее представить маме и родным в Кобрин. В 1924 году молодые там сыграли свадьбу. В Кобрине они еще побывают в 1930-х году, когда Оскар в последний раз увидит своих родных.

Семейная жизнь начиналась как и у многих - в съемной квартире, а затем с родителями жены. В 1925-м рождается первенец. Но в Италии приходят к власти фашисты во главе с Бенито Муссолини. Снова возникают проблемы. Еврею Зарисскому оставаться в Риме было нельзя. Он думает уехать в Советскую Россию, но что-то не получилось с визой. И тогда семья отправляется за океан.

Оскар Зарисский в Гарварде, 1968 год. Фото: ikobrin.ru

Уехал в США, спасаясь от фашизма

С 1927 года он живет и преподает в Университете Джона Хопкинса, что в американском Балтиморе. Вот тут по-настоящему начинается его блестящая карьера. Как мы уже отмечали, Оскар работает и преподает в различных исследовательских центрах и университетах.

Все было бы хорошо, если бы рядом были родные из Беларуси. Но началась Вторая мировой война и они оказались в фашистской оккупации. Уже после Победы, в 1945 году, Зарисский узнает, что нацисты на белорусской земле убили его мать и большую часть родственников.

Карьера ученого продолжается. Свою первую награду он получил в 1944-м - премию Коула по алгебре. В 1965-м Оскар удостаивается государственной награды - Национальной научной медали США. В 1981-м - премии Вольфа по математике и еще премии Стила. Издаются его труды.

Зарисский все больше набирает вес в научном сообществе и занимает высокие должности, в частности, был в 1969-1970 годах президентом Американского математического общества. Многие академии мира избрали его своим членом.

В Кобрине именем ученого назвали улицу

Уже в преклонном возрасте Оскар Зарисский страдал от болезни Альцгеймера. Умер выдающейся математик 4 июля 1986 великого в Бруклайне (Большой Бостон, штат Массачусетс, США).

В Кобрине увековечили память о выдающемся земляке. Одна из улиц города носит имя Оскара Зарисского, а на районном уровне проходит математическая олимпиада его имени.

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