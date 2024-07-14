Дональд Трамп ранен после покушения
- 14.07.2024, 3:57
В него стреляли.
Неизвестные открыли стрельбу во время выступления экс-главы Белого дома, претендента на пост президента США Дональда Трампа в штате Пенсильвания.
Стрельба раздалась в момент, когда экс-президент и кандидат на переизбрание главой государства выступал перед собравшимися. После первых выстрелов Трамп схватился за ухо и спрятался за трибуну.
Когда стрельба прекратилась, телохранители помогли экс-президенту подняться, закрыли его собой и увели со сцены. На кадрах видно, что ухо Трампа окровавлено, а по щеке течет кровь.
The New York Times сообщает со ссылкой на Белый дом, что Джо Байдену предварительно доложили о ситуации.
Представитель Секретной службы США, которая отвечает за охрану первых лиц государства, Энтони Гульельми заявил, что Трамп в безопасности после «инцидента».
Пресс-секретарь Трампа Стивен Чунг сообщил, что тот «в порядке и проходит обследование в местном медицинском учреждении». Он добавил, что Трамп благодарит правоохранительные органы за оперативную реакцию.