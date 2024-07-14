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Дональд Трамп ранен после покушения

  • 14.07.2024, 3:57
Дональд Трамп ранен после покушения

В него стреляли.

Неизвестные открыли стрельбу во время выступления экс-главы Белого дома, претендента на пост президента США Дональда Трампа в штате Пенсильвания.

Стрельба раздалась в момент, когда экс-президент и кандидат на переизбрание главой государства выступал перед собравшимися. После первых выстрелов Трамп схватился за ухо и спрятался за трибуну.

Когда стрельба прекратилась, телохранители помогли экс-президенту подняться, закрыли его собой и увели со сцены. На кадрах видно, что ухо Трампа окровавлено, а по щеке течет кровь.

The New York Times сообщает со ссылкой на Белый дом, что Джо Байдену предварительно доложили о ситуации.

Представитель Секретной службы США, которая отвечает за охрану первых лиц государства, Энтони Гульельми заявил, что Трамп в безопасности после «инцидента».

Пресс-секретарь Трампа Стивен Чунг сообщил, что тот «в порядке и проходит обследование в местном медицинском учреждении». Он добавил, что Трамп благодарит правоохранительные органы за оперативную реакцию.

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