Появилась первая информация о подозреваемом в покушении на Трампа
- 14.07.2024, 8:09
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Стрелок идентифицирован.
Мужчина, пытавшийся убить бывшего президента США Дональда Трампа, был идентифицирован как 20-летний Томас Мэтью Крукс из Бетел-Парка, штат Пенсильвания.
Об этом сообщают The New-York Post.
Источники The New-York Post сообщили, что мужчина сидел на крыше производственного завода более чем в 119 метрах от сцены.
ФБР считает стрельбу попыткой убийства Трампа.
«В этот вечер у нас было то, что мы называем покушением на нашего бывшего президента Дональда Трампа. Это все еще активное место преступления», - сказал Кевин Роджек, специальный агент, ответственный за полевой офис ФБР в Питтсбурге.
Он сказал, что власти «лихорадочно работают над попыткой установить личность, которая это сделала, и любые мотивы, почему это было сделано», и попросил общественность предоставить любую информацию, которая может помочь.
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Роджек также сказал, что агентство работает над идентификацией стрелка с помощью «биометрических подтверждений», поскольку подозреваемый не имел при себе идентификационных документов.
«Мы сейчас просматриваем фотографии, пытаемся проверить его ДНК и получить биометрическое подтверждение», - сказал он.
Отвечая на вопрос о том, знает ли власть, какое оружие было использовано и сколько сделано выстрелов, Роджек ответил, что у власти нет такой информации.
Напомним, 14 июля на Трампа покушались во время митинга в штате Пенсильвания. После того, как раздались выстрелы, охранники закрыли собой экс-президента и вывели его со сцены.
Впоследствии стало известно, что Трамп получил легкое огнестрельное ранение. Погибли один из зрителей и нападающий.