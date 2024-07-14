Байден поговорил с Трампом после покушения

Байден поговорил с Трампом после покушения3
- 14.07.2024, 8:21
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Президент США созыввает специальный брифинг в воскресенье.
Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден беседовал с бывшим президентом Дональдом Трампом в субботу вечером (по Вашингтону).
Об этом сообщает AP.
Больше подробностей о разговоре в администрации президента не предоставили.
В воскресенье утром Байден созовет брифинг с представителями национальной безопасности и правоохранительных органов в Белом доме.
Напомним, 14 июля на Трампа покушались во время митинга в штате Пенсильвания. После того, как раздались выстрелы, охранники закрыли собой экс-президента и вывели его со сцены.
Впоследствии стало известно, что Трамп получил легкое огнестрельное ранение. Погибли один из зрителей и нападавший.
Трамп, по словам его пресс-службы, чувствует себя хорошо.
Президент Джо Байден поблагодарил Секретную службу за то, что Трампа доставили в безопасное место. Байден также призвал осудить покушение.
В своей соцсети Truth Social Трамп заявил, что ранен в верхнюю часть правого уха и потерял много крови.