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Байден поговорил с Трампом после покушения

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  • 14.07.2024, 8:21
  • 3,044
Байден поговорил с Трампом после покушения
Фото: AP Photo/Manuel Balce Ceneta

Президент США созыввает специальный брифинг в воскресенье.

Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден беседовал с бывшим президентом Дональдом Трампом в субботу вечером (по Вашингтону).

Об этом сообщает AP.

Больше подробностей о разговоре в администрации президента не предоставили.

В воскресенье утром Байден созовет брифинг с представителями национальной безопасности и правоохранительных органов в Белом доме.

Напомним, 14 июля на Трампа покушались во время митинга в штате Пенсильвания. После того, как раздались выстрелы, охранники закрыли собой экс-президента и вывели его со сцены.

Впоследствии стало известно, что Трамп получил легкое огнестрельное ранение. Погибли один из зрителей и нападавший.

Трамп, по словам его пресс-службы, чувствует себя хорошо.

Президент Джо Байден поблагодарил Секретную службу за то, что Трампа доставили в безопасное место. Байден также призвал осудить покушение.

В своей соцсети Truth Social Трамп заявил, что ранен в верхнюю часть правого уха и потерял много крови.

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