На месте стрельбы на митинге Трампа обнаружена винтовка типа AR 14.07.2024, 8:26

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Оружие было найдено на месте покушения.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп пережил покушение. На месте происшествия правоохранительные органы обнаружили винтовку.

Об этом сообщает Associated Press.

Как пишет издание, человек, знакомый с ситуацией, сообщил, что американские правоохранители обнаружили винтовку типу AR. Оружие было найдено на месте происшествия, а именно на митинге, где Трампа пытались застрелить.

Напомним, что в воскресенье, 14 июля, в штате Пенсильвания во время митинга было совершено покушение на экс-президента США Дональда Трампа. Пуля пробила политику верхнюю часть правого уха, но его жизни ничего не угрожает.

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