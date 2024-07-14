На месте стрельбы на митинге Трампа обнаружена винтовка типа AR
- 14.07.2024, 8:26
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Оружие было найдено на месте покушения.
Кандидат в президенты США Дональд Трамп пережил покушение. На месте происшествия правоохранительные органы обнаружили винтовку.
Об этом сообщает Associated Press.
Как пишет издание, человек, знакомый с ситуацией, сообщил, что американские правоохранители обнаружили винтовку типу AR. Оружие было найдено на месте происшествия, а именно на митинге, где Трампа пытались застрелить.
Напомним, что в воскресенье, 14 июля, в штате Пенсильвания во время митинга было совершено покушение на экс-президента США Дональда Трампа. Пуля пробила политику верхнюю часть правого уха, но его жизни ничего не угрожает.