Ранение Трампа в Пенсильвании: новые подробности покушения 14.07.2024, 8:58

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Стрелок произвел 8 выстрелов из винтовки типа AR, находясь на крыше.

На кандидата в президенты США Дональда Трампа совершили покушение. Стрельба произошла во время его выступления на митинге в Пенсильвании.

Об этом сообщают американские СМИ и публикуют видео с места происшествия. Отмечается, что у экс-президента США и нынешнего кандидата поцарапана щека и окровавлено ухо.

Политик прервал свою предвыборную речь и немедленно покинул место происшествия. На месте инцидента работали спецслужбы.

Белый дом уже заявил, что президент США Джо Байден был проинформирован об инциденте и пообщался с Трампом. Байден в своем заявлении сказал, что молится за Трампа.

СМИ сообщают, что жизни Дональда Трампа после стрельбы ничего не угрожает.

Представители кампании Трампа и Секретная служба США заявили, что политик чувствует себя хорошо.

Как сообщило впоследствии издание Washington Post, стрелок, покушавшийся на Трампа, был ликвидирован. Впоследствии также появилась информация, что еще два человека находятся в критическом состоянии.

Пресс-секретарь Трампа Стивен Ченг рассказал, что экс-президент чувствует себя «хорошо, и его обследуют в местном медицинском учреждении».

Нападающим оказался местный 20-летний мужчина, стрелявший из здания, расположенного неподалеку от места проведения мероприятия.

Как произошло покушение и что известно о стрелке

В полицейском управлении Батлера, штат Пенсильвания, заявили, что в Трампа стрелял местный 20-летний мужчина. Он совершил выстрелы за пределами территории, где проходило мероприятие, поэтому через металлодетекторы мужчина не проходил.

Во время пресс-конференции ФБР заявило, что правоохранительные органы не знали о том, что на крыше здания неподалеку от места проведения митинга Трампа находится человек, пока не раздались выстрелы. Также оперативный сотрудник ФБР Кевин Ройек подтвердил, что инцидент рассматривается как покушение на убийство.

«Сегодня вечером произошло то, что мы называем покушением на нашего бывшего президента Дональда Трампа. Это все еще активное место преступления», – добавил он, указав, что на месте происшествия находится несколько агентов, расследующих инцидент.

Праворадикальные аккаунты в соцсетях распространяют неподтвержденную информацию, что стрелком якобы был известный активист Марк Вайолетс. Незадолго до выступления Трампа он опубликовал короткое видео, в котором заявил, что «справедливость наступит скоро». При этом по информации CNN, Трамп уже «долгое время беспокоился» из-за возможного покушения на свою жизнь.

Правоохранительные органы заявили, что могут опубликовать имя предполагаемого стрелка в течение ближайших нескольких часов. Впоследствии мужчина, пытавшийся убить бывшего президента США Дональда Трампа, был идентифицирован ими как 20-летний Томас Мэтью Крукс из Бетел-Парка, штат Пенсильвания.

Фотограф The New York Times Дуг Миллс запечатлел на снимке полет пули за доли секунды до того, как она попала в Трампа. Это фото быстро распространилось в социальных сетях, однако многие пользователи в комментариях начали выражать скептическое мнение насчет снимка. Некоторые заявили, что траектория полета пули якобы имеет «неправильным вид и след».

По информации Associated Press, правоохранители обнаружили на месте происшествия винтовку типа AR. По предварительным данным, стрелок произвел 8 выстрелов из винтовки типа AR, находясь на крыше, прилегающей к месту проведения митинга. По словам источников ABC News в правоохранительных органах, в момент стрельбы мужчина находился на расстоянии 200-300 метров от Трампа.

The New York Times показало местность, где произошло покушение на Трампа. По снимку видно, что траектория пули пролегала через трибуны, где находились участники митинга. При этом снайперы правоохранительных органов располагались в здании напротив трибуны, где выступил Трамп, а стрелок совершил покушение с противоположной стороны.

Реакция мировых политиков на стрельбу в Пенсильвании

Одним из первых на стрельбу отреагировал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Мои мысли и молитвы с президентом @realDonaldTrump в эти темные часы», – написал он.

Президент Гондураса Ксиомара Кастро де Селайя отметил, что «насилие порождает большее насилие. Мне досадно за то, что происходит в избирательном процессе Соединенных Штатов. Моя солидарность с @realDonaldTrump».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также отреагировал на событие. Он написал в Х, что он и все остальные «были шокированы очевидным нападением на президента Дональда Трампа».

«Мы молимся за его безопасность и быстрое выздоровление», – добавил он.

Основатель и генеральный директор компании SpaceX Илон Маск отреагировал на стрельбу в Трампа. В своей соцсети Х миллиардер выразил поддержку политику.

«Я полностью поддерживаю президента Трампа и надеюсь на его быстрое выздоровление», – написал Маск.

Представитель офиса британского премьер-министра Кейра Стармера заявил, что Британия шокирована стрельбой на митинге Трампа в Пенсильвании. Также там заявили, что решительно осуждают все формы политического насилия.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что испытывает отвращение из-за стрельбы.

«Это невозможно переоценить – политическое насилие никогда не приемлемо. Мои мнения с бывшим президентом Трампом, участниками мероприятия и всеми американцами», – заявил Трюдо.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе назвал инцидент «тревожным и вызывающим беспокойство».

«В демократическом процессе нет места насилию. Я рад слышать сообщение о том, что бывший президент Трамп сейчас в безопасности», – написал Альбанезе.

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