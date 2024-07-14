Трамп: Я услышал выстрелы и почувствовал, как пуля пробила кожу 1 14.07.2024, 10:22

2,310

Экс-президент США прокомментировал покушение на него.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп рассказал о своих ощущениях в момент, когда в него попала пуля во время предвыборного выступления в Пенсильвании. Он услышал свист, почувствовал, как она пробила кожу и началось кровотечение.

Момент «покушения» на свою жизнь политик описал в посте на Truth Social, пишет ABC News. Он подтвердил, что пуля пробила верхнюю часть его правого уха.

«Я сразу понял, что что-то не так, потому что услышал свист, выстрелы и сразу почувствовал, как пуля пробила кожу. Было сильное кровотечение, и тогда я понял, что происходит», – отметил кандидат в президенты.

Он поблагодарил Секретную службу и правоохранительные органы за быстрое реагирование и выразил соболезнования семье погибшего и другому человеку, получившего ранения.

«Это невероятно, что такой акт может иметь место в нашей стране», – сказал он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com