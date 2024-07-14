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Трамп: Я услышал выстрелы и почувствовал, как пуля пробила кожу

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  • 14.07.2024, 10:22
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Трамп: Я услышал выстрелы и почувствовал, как пуля пробила кожу

Экс-президент США прокомментировал покушение на него.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп рассказал о своих ощущениях в момент, когда в него попала пуля во время предвыборного выступления в Пенсильвании. Он услышал свист, почувствовал, как она пробила кожу и началось кровотечение.

Момент «покушения» на свою жизнь политик описал в посте на Truth Social, пишет ABC News. Он подтвердил, что пуля пробила верхнюю часть его правого уха.

«Я сразу понял, что что-то не так, потому что услышал свист, выстрелы и сразу почувствовал, как пуля пробила кожу. Было сильное кровотечение, и тогда я понял, что происходит», – отметил кандидат в президенты.

Он поблагодарил Секретную службу и правоохранительные органы за быстрое реагирование и выразил соболезнования семье погибшего и другому человеку, получившего ранения.

«Это невероятно, что такой акт может иметь место в нашей стране», – сказал он.

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