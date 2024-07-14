DeepState: Российские оккупанты вошли в Урожайное
- 14.07.2024, 11:40
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Официального подтверждения этой информации пока нет.
Российские оккупанты в субботу, 13 июля, оккупировали поселок Урожайное в Донецкой области.
Об этом сообщил проект DeepState. Отмечается, что захватчики начали штурмовать село с самого утра в субботу.
«Сегодня (13 июля - ред.) с самого утра враг начал массированный штурм северной части поселка. Силы противника были значительные, есть информация о двух ротах личного состава. Причины и предпосылки такого краха обороны уточняем», - говорится в сообщении.
Также в DeepState отметили, что оккупанты также продвинулись возле Александрополя, Новоселовки Первой и в Макеевке. Продолжаются бои в Железном и Клещеевке.
Официального подтверждения этой информации пока нет.