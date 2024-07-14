закрыть
14 июля 2024, воскресенье, 13:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

DeepState: Российские оккупанты вошли в Урожайное

  • 14.07.2024, 11:40
  • 3,854
DeepState: Российские оккупанты вошли в Урожайное

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Российские оккупанты в субботу, 13 июля, оккупировали поселок Урожайное в Донецкой области.

Об этом сообщил проект DeepState. Отмечается, что захватчики начали штурмовать село с самого утра в субботу.

«Сегодня (13 июля - ред.) с самого утра враг начал массированный штурм северной части поселка. Силы противника были значительные, есть информация о двух ротах личного состава. Причины и предпосылки такого краха обороны уточняем», - говорится в сообщении.

Также в DeepState отметили, что оккупанты также продвинулись возле Александрополя, Новоселовки Первой и в Макеевке. Продолжаются бои в Железном и Клещеевке.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Пушкин и ноунейм
Пушкин и ноунейм Ирина Халип
Кремлевский «самовар» уходит в детектив
Кремлевский «самовар» уходит в детектив Владимир Халип
Есть способ освободить белорусских политзаключенных из тюрем
Есть способ освободить белорусских политзаключенных из тюрем Наталья Радина
Путин, женщины и дети
Путин, женщины и дети Виталий Портников