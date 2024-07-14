Литва прекратила работу пункта пропуска «Мядининкай — Каменный Лог» 4 14.07.2024, 12:10

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Остановлено оформление транспорта из Беларуси.

На белорусско-литовской границе в пункте пропуска «Мядининкай» временно приостановлено оформление пересекающих границу на выезд из Беларуси, сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

По информации от литовской стороны, с 3 часов ночи 14 июля на пункте отмечаются проблемы в работе программного обеспечения. В связи с этим литовцы по техническим причинам временно прекратили пропуск легкового и грузового транспорта, следующего из Беларуси в Литву.

При этом в направлении Беларуси транспорт оформляют и пропускают в штатном режиме.

О возобновлении пропуска в обе стороны ГПК пообещал уведомить дополнительно.

В то же время в Государственном таможенном комитете добавили, что с 9.00 литовская сторона возобновила оформление легковых машин и автобусов, однако производит его крайне медленно: за 2,5 часа пропустили только три автобуса и пять легковушек из Беларуси.

Что касается грузовиков, за 12 часов с девяти вечера до девяти утра было оформлено всего 40 фур, а с 9:00 литовцы не приняли ни одной машины. Выезда в Литву ожидают порядка 500 грузовиков, оформленных белорусскими таможенниками.

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