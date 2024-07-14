Трамп после покушения направил своим сторонникам письмо с коротким посланием

Трамп после покушения направил своим сторонникам письмо с коротким посланием3
- 14.07.2024, 12:34
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Перед этим политик в подробностях рассказал, что произошло.
Спустя несколько часов после покушения Дональд Трамп сделал заявление в своей социальной сети Truth Social, передает The Washington Post.
«Я хочу поблагодарить Секретную службу США и все правоохранительные органы за их оперативное реагирование на стрельбу, которая только что произошла в Батлере, штат Пенсильвания. Самое главное, я хочу выразить соболезнования семье погибшего на митинге человека, а также семье другого человека, получившего тяжелые ранения. Невероятно, что такой акт может произойти в нашей стране», - написал Трамп.
По его словам, пуля, попавшая в него, пробила верхнюю часть правого уха.
«Я сразу понял, что что-то не так, так как услышал свист, выстрелы и сразу почувствовал, как пуля пробила кожу. Пошло сильное кровотечение, и тогда я понял, что происходит».
Также Трамп после покушения направил своим сторонникам электронное письмо с коротким посланием, передает телеканал CNN.
«Это послание от Дональда Трампа. Я никогда не сдамся!» - написал он.