Жест Трампа после ранения поразил людей

Жест Трампа после ранения поразил людей22
- 14.07.2024, 14:02
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Этот снимок войдет в историю.
Жест кандидата в президенты США Дональда Трампа, когда он окровавленный поднялся и поднял кулак вверх, поразил людей.
В частности, фото с этим жестом Трампа прокомментировал журналист Михаил Козырев.
По его мнению, этот снимок войдет в историю и сделает Трампа президентом США.
«Историческое фото. Трамп моментально понял, что он не может быть эвакуирован службой безопасности из-под трибуны. Он их остановил, поднял голову и яростно пригрозил кулаком Вселенной. Это и пойдет на все первые полосы газет и порталов. Это фото сделает Трампа президентом. К сожалению», - отметил Михаил Козырев.