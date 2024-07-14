Жест Трампа после ранения поразил людей 22 14.07.2024, 14:02

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Этот снимок войдет в историю.

Жест кандидата в президенты США Дональда Трампа, когда он окровавленный поднялся и поднял кулак вверх, поразил людей.

В частности, фото с этим жестом Трампа прокомментировал журналист Михаил Козырев.

По его мнению, этот снимок войдет в историю и сделает Трампа президентом США.

«Историческое фото. Трамп моментально понял, что он не может быть эвакуирован службой безопасности из-под трибуны. Он их остановил, поднял голову и яростно пригрозил кулаком Вселенной. Это и пойдет на все первые полосы газет и порталов. Это фото сделает Трампа президентом. К сожалению», - отметил Михаил Козырев.

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