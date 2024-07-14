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Авиация ВСУ нанесла мощный удар по позициям врага в Глубоком

  • 14.07.2024, 14:18
  • 2,666
Авиация ВСУ нанесла мощный удар по позициям врага в Глубоком

Операцию снял на видео дрон-разведчик.

Опубликовано видео боевой операции Сил обороны Украины на Харьковском направлении. Уничтожено место скопления ВС РФ в селе Глубокое, где продолжается российское наступление, сообщает dialog.ua.

Удар по позициям российской пехоты был нанесен боевой авиацией ВСУ. Огонь корректировал дрон-разведчик, который и снял на видео результаты атаки.

Потери ВС РФ в ходе этой операции уточняются. Известно, что на этом направлении наступает, среди прочих, 155-я бригада морской пехоты ВС РФ.

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