Почему не попали в Трампа: эксперты раскрыли подробности стрельбы 3 14.07.2024, 14:26

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Огонь велся с расстояния от 120 до 135 метров.

В американском городе Батлер, штат Пенсильвания, 20-летний Томас Мэтью Крукс открыл огонь из винтовки AR-15 по экс-президенту США Дональду Трампу. Американскому политику повезло — пуля задела его правое ухо, однако до смертельного попадания было всего в несколько сантиметров. О технической стороне покушения на Трампа рассказали эксперты портала Defense Express.

Отмечается, что выстрел был не единичным — стрелок успел сделать несколько выстрелов перед тем, как его ликвидировал снайпер. К такому выводу пришел и эксперт по акустике огнестрельного оружия Роберт Махер в ходе аудиоанализа для The New York Times.

По его словам, записи с места нападения свидетельствуют о том, что Крукс произвел два залпа: сначала три, затем пять выстрелов. Таким образом было произведено в общей сложности восемь выстрелов из-за которых погиб один человек и еще двое получили ранения. Заметив стрелка правоохранители почти сразу открыли огонь в ответ.

Согласно уже объявленной полицией информации, стрелок находился на крыше соседнего здания и был вооружен винтовкой AR-15, при этом дальность стрельбы составляла, по разным источникам, от 120 до 135 метров.

Что известно о винтовке Крукса

Эксперты отмечают, что AR-15 — это достаточно популярная в США и вообще в мире полуавтоматическая винтовка. В военных версиях, известных как M16, она использует калибр 5.56 и обладает автоматическим огнем.

При этом следует учитывать, что оружие представляет собой не одну модель, а целое семейство винтовок, отличающихся калибрами, длиной ствола и возможностью кастомизации. Так на гражданском рынке США наиболее распространена версия под патрон .223 Remington с длиной ствола 16 дюймов, однако существуют и варианты с длиной ствола 20 дюймов, а также под специфические калибры, такие как 6,5 мм.

«Пока американские правоохранители еще не показали фото самого оружия. Но если взять наиболее популярные и распространенные варианты версии AR-15 для американского гражданского рынка, то речь идет о версии под патрон .223 Remington с длиной ствола 16 дюймов», — предположили аналитики.

Особенности стрельбы

Авторы материала обращают внимание, что для стрелка с базовыми навыками попадание в мишень на расстоянии 120 метров из AR-15 не представляет значительной сложности. Солдаты американской армии, например, по завершении базовой подготовки обязаны поражать мишени из стандартной M16 с позиции лежа на дистанциях до 300 метров. Причем результат должен быть минимум 23 из 40 мишеней, из которых 24 находятся на расстояниях 100-200 метров.

Между тем ответ на вопрос, почему Крукс может быть не таким однозначным, как может показаться на первый взгляд. Дело в том, что существует безграничная разница между стрельбой на полигоне по мишеням и реальной попыткой убийства с пониманием того, что это будет последнее действие в жизни, подытожили эксперты.

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