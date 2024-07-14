Ученые разгадали тайну «Глаза Дракона» на побережье Норвегии 14.07.2024, 18:05

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Когда и откуда возникла фантастическая структура.

В скалах на северо-западном побережье Норвегии существует фантастическая по своему внешнему виду, и естественная по своему происхождению, структура. Эта впадина называется «Глаз Дракона» и действительно выглядит как орган зрения сказочной рептилии. На дне впадины находится огромный камень, который выделяется на фоне белого песка, и выглядит как зрачок глаза, пишет Live Science (перевод — «Фокус»).

По словам Фрэнсиса Никсона из Норвежского университета науки и технологий, «Глаз Дракона» представляет собой впадину естественного происхождения, которая образовалась под Фенноскандинавским ледниковым щитом примерно 20 тысяч лет назад. Фенноскандинавский ледниковый щит представлял собой огромный ледник, покрывавший Скандинавию, а также части Северной Европы во время последнего ледникового максимума, примерно 20 000 лет назад.

По словам Никсона, оледенение может привести к появлению всех видов геологических образований, включая те, которые называются пластическими формами. Они возникают в результате эрозии коренных пород под ледниковым щитом.

Пластические формы создает талая вода, наполненная абразивными отложениями. Эти отложения включают камни всех форм и размеров, от мелкого песка до гигантских валунов. Потоки талой воды под высоким давлением, которые двигаются под слоем льда, могут превратить горную породу во впадину с гладкими стенками. Впадины могут быть прямыми, изогнутыми или круглыми, шириной и глубиной от нескольких сантиметров до нескольких метров, говорит Никсон.

Впадина «Глаз Дракона» представляют собой разновидность пластической формы. Такие впадины создаются особенно турбулентными потоками талой воды, которые концентрируют абразивное воздействие и эрозию в виде круговых структур. По словам Никсона, когда скорость талой воды в конечном итоге замедляется, крупные отложения оседают и застревают внутри впадины. Возможно поэтому крупный камень оказался на дне «Глаза Дракона».

Считается, что эта впадина появилась из-подо льда примерно 16 тысяч лет назад, когда вокруг начали таять ледники. Когда Фенноскандинавский ледниковый щит отступил, то это привело к обнажению впадины, состоящей из гнейса, горной породы с красочными минеральными полосами, которые придают глазу фантастический вид.

«Глаз Дракона» имеет примерно 1,5 метра в поперечнике и выглядит по-разному в зависимости от времени суток и приливов и отливов. Во время прилива волны омывают скалы, время от времени откладывая и удаляя песок из впадины. Водоросли внутри глаза также выглядят по-разному в зависимости от времени года и освещения.

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