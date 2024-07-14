Информатор из окружения Лукашенко рассказал, почему тот обиделся на Путина 14.07.2024, 20:20

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Белорусского диктатора выставили дураком.

Никакого нападения Украины на Беларусь не произошло, об этом вполне официально заявил Александр Лукашенко. Такой исход прогнозировали с самого начала.

Как пишет DonPress, об этом сообщает российский паблик «Кремлевская табакерка» ссылаясь на высокопоставленные источники.

При этом белорусские источники утверждают, что Лукашенко обиделся на Владимира Путина.

«Александр Григорьевич говорит, что сигналы о нападении Украины приходили из России. И его, получается, выставили дураком. И Владимир Владимирович не мог об этом не знать. Неприятно», - пояснил информатор в окружении Лукашенко.

Источники в Кремле такие претензии назвали «странными».

«Лукашенко иногда совершает нелепые поступки. То украинцев хвалит, то какие-то мирные предложения делает без согласования с Владимиром Владимировичем. Ему бы поосторожнее быть», - отметил высокопоставленный собеседник в АП.

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