Главный удар по России: Буданов назвал ключевую потерю врага в войне 14.07.2024, 22:01

1,548

На восстановление уйдет много лет.

Россияне в войне против Украины утратили всю свою профессиональную армию, и теперь им приходится воевать на поле боя кем угодно. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

В интервью NV он рассказал о том, что еще до осени позапрошлого года россияне потеряли всю свою профессиональную армию.

«Самое главное (среди российских потерь) — профессиональный человеческий ресурс, вот на это уйдет много лет. Скажем правду: они еще до осени 2022 года потеряли всю профессиональную армию. Теперь они воюют мобилизованными, зеками — кем угодно», - отметил Буданов.

Также Кирилл Буданов подчеркнул, что другими сложными проблемами для РФ будут восстановление Черноморского флота, а также запаса ракет оперативно-тактического и оперативно-стратегического уровня.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com