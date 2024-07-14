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Главный удар по России: Буданов назвал ключевую потерю врага в войне

  • 14.07.2024, 22:01
  • 1,548
Главный удар по России: Буданов назвал ключевую потерю врага в войне

На восстановление уйдет много лет.

Россияне в войне против Украины утратили всю свою профессиональную армию, и теперь им приходится воевать на поле боя кем угодно. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

В интервью NV он рассказал о том, что еще до осени позапрошлого года россияне потеряли всю свою профессиональную армию.

«Самое главное (среди российских потерь) — профессиональный человеческий ресурс, вот на это уйдет много лет. Скажем правду: они еще до осени 2022 года потеряли всю профессиональную армию. Теперь они воюют мобилизованными, зеками — кем угодно», - отметил Буданов.

Также Кирилл Буданов подчеркнул, что другими сложными проблемами для РФ будут восстановление Черноморского флота, а также запаса ракет оперативно-тактического и оперативно-стратегического уровня.

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