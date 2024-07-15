Компаниям с белорусскими собственниками запретят перевозку грузов по ЕС 15.07.2024, 12:04

Не всем, но многим.

С 2 августа 2024 года созданным белорусами в Евросоюзе транспортным компаниям запретят перевозки по территории европейских стран, пишет officelife.media. Правда, не всем, но многим, предупредили в таможне Литвы.

В сообщении ведомства говорится, что под запрет попадает деятельность европейских автотранспортных компаний, которые были созданы белорусскими физлицами или юрлицами после 8 апреля 2022 года.

Речь идет о бизнесах, где белорусским собственникам принадлежит 25% и более в капитале. Причем запрет на перевозки будет касаться как прямых рейсов, так и транзита.

Ранее в ЕС запретили перевозки грузов на белорусских прицепах и полуприцепах, даже если их везет европейский тягач.

В Польше также анонсировали, что проведут проверки всех перевозчиков с белорусским капиталом.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com