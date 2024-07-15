Компаниям с белорусскими собственниками запретят перевозку грузов по ЕС
- 15.07.2024, 12:04
Не всем, но многим.
С 2 августа 2024 года созданным белорусами в Евросоюзе транспортным компаниям запретят перевозки по территории европейских стран, пишет officelife.media. Правда, не всем, но многим, предупредили в таможне Литвы.
В сообщении ведомства говорится, что под запрет попадает деятельность европейских автотранспортных компаний, которые были созданы белорусскими физлицами или юрлицами после 8 апреля 2022 года.
Речь идет о бизнесах, где белорусским собственникам принадлежит 25% и более в капитале. Причем запрет на перевозки будет касаться как прямых рейсов, так и транзита.
Ранее в ЕС запретили перевозки грузов на белорусских прицепах и полуприцепах, даже если их везет европейский тягач.
В Польше также анонсировали, что проведут проверки всех перевозчиков с белорусским капиталом.