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Компаниям с белорусскими собственниками запретят перевозку грузов по ЕС

  • 15.07.2024, 12:04
Компаниям с белорусскими собственниками запретят перевозку грузов по ЕС

Не всем, но многим.

С 2 августа 2024 года созданным белорусами в Евросоюзе транспортным компаниям запретят перевозки по территории европейских стран, пишет officelife.media. Правда, не всем, но многим, предупредили в таможне Литвы.

В сообщении ведомства говорится, что под запрет попадает деятельность европейских автотранспортных компаний, которые были созданы белорусскими физлицами или юрлицами после 8 апреля 2022 года.

Речь идет о бизнесах, где белорусским собственникам принадлежит 25% и более в капитале. Причем запрет на перевозки будет касаться как прямых рейсов, так и транзита.

Ранее в ЕС запретили перевозки грузов на белорусских прицепах и полуприцепах, даже если их везет европейский тягач.

В Польше также анонсировали, что проведут проверки всех перевозчиков с белорусским капиталом.

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