Латвия закрывает границу для авто на белорусских номерах

Латвия закрывает границу для авто на белорусских номерах27
- 15.07.2024, 12:37
- 13,374
Уже завтра.
Служба государственных доходов Латвии сообщила, что с завтрашнего дня закрывает границу для авто на белорусских номерах.
«Для обеспечения соблюдения санкций, введенных ЕС с 2024 года, физическим лицам запрещен въезд на территорию Латвийской Республики на транспортных средствах, зарегистрированных в Республике Беларусь с 16 июля», — говорится в сообщении.
Указанный запрет на въезд не распространяется на транспортные средства, предназначенные для использования дипломатическими и консульскими представительствами, включая делегации, посольства и миссии.