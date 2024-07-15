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Латвия закрывает границу для авто на белорусских номерах

27
  • 15.07.2024, 12:37
  • 13,374
Латвия закрывает границу для авто на белорусских номерах

Уже завтра.

Служба государственных доходов Латвии сообщила, что с завтрашнего дня закрывает границу для авто на белорусских номерах.

«Для обеспечения соблюдения санкций, введенных ЕС с 2024 года, физическим лицам запрещен въезд на территорию Латвийской Республики на транспортных средствах, зарегистрированных в Республике Беларусь с 16 июля», — говорится в сообщении.

Указанный запрет на въезд не распространяется на транспортные средства, предназначенные для использования дипломатическими и консульскими представительствами, включая делегации, посольства и миссии.

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