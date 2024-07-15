Российские «Лады» напичкают запчастями из Нигерии

Российские «Лады» напичкают запчастями из Нигерии6
- 15.07.2024, 13:06
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Уже с 2025 года.
Российские производители автомобильных запчастей рассчитывают с 2025 года начать сборку комплектующих в Нигерии, рассказал «Известиям» торговый представитель РФ в африканской стране Максим Петров.
«В этом году пройдут подготовительные мероприятия, чтобы в 2025 году началось производство. <…> Детали, которые будут производить в Нигерии, могут направляться не только на внутренний рынок, но и в другие страны Африки», — сказал Петров.
По его словам, главная задача российских производителей — ускорить темпы выпуска и расширить его, в том числе за счет освоения рынков «дружественных» стран. При этом о каких именно предприятиях идет речь, Петров не уточнил.
Он напомнил о словах министра промышленности Нигерии Отунбы Аденийи Адебайо, который пообещал российским компаниям лояльные условия налогообложения при размещении производств на территории республики. В частности, в Нигерии предусмотрены пятилетние налоговые каникулы для инвесторов в автосборочное производство.
Однако у российских компаний могут возникнуть проблемы с логистикой в африканской стране, считает гендиректор исследовательской компании Afrikaresearch Сергей Шайхетов. «Транспортировка в Африку материалов для производства стоит не очень дешево», — отметил эксперт.
Также, по его словам, во многих странах континента нет достаточного количества квалифицированных работников, поэтому их придется обучать производственным технологиям. Это отчасти компенсируется более низкой стоимостью труда, говорит Шахейтов.
В Нигерии уже работает около 15 автосборочных предприятий. В основном они выпускают китайские и индийские модели легкового и грузового транспорта.