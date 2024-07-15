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В 20 километрах от Беларуси прошел фестиваль Tutaka

  • 15.07.2024, 13:23
В 20 километрах от Беларуси прошел фестиваль Tutaka

Фоторепортаж.

В урочище Барик возле деревни Городок под Белостоком в Польше прошел фестиваль Tutaka. На протяжении 30 лет там устраивали легендарный фестиваль белорусской альтернативной и рок-музыки «Басовище». Уже в третий раз — фестиваль в новом формате. По традиции, мероприятие проходит три дня, 12-14 июля. В этом году от обеда пятницы до позднего вечера воскресенья, пишет «Радыё Свабода».

В этом году фестиваль выглядел очень семейным. Многие приехали с детьми всех возрастов.

«Спокойный, семейный фестиваль, все шляхетно, круто, аккуратно, интеллигентно, интересно и… нудновато в этом всем», — сказал один из участников фестиваля.

«В этом году так спокойно, по-семейному. Мне нравится», — отметила собеседница, которая приехала на фестиваль с внучкой.

«Я впервые за долгое время сел днем почитать книгу. Значит, мне здесь спокойно и безопасно», — заметил еще один участник. 

Цимесом фестиваля многие отмечали возможность увидеться и обняться со знакомыми, и друзьями, которых не видели по пять лет.

«Tutaka — это место, где всем удобно встретиться. Здесь все примерно в одинаковых условиях по расстоянию и доезду», — отметил посетитель фестиваля Борис.

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