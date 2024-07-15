У политзаключенной Ольги Майоровой подозрение на рак горла 1 15.07.2024, 14:07

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Ольга Майорова

Однако в тюрьме ее отказываются обследовать и лечить.

Общественная активистка Ольга Майорова, приговоренная к 20 годам заключения, подвергается давлению и фактическим пыткам в заключении. Об этом сайту Charter97.org стало известно от недавно освободившейся заключенной колонии №24.

Колония для женщин-рецидивисток находится в поселке Заречье Речицкого района Гомельской области и известна своими жесткими условиями содержания заключенных.

По словам бывшей заключенной, Ольга Майорова уже долгое время страдает от сильных болей в горле, медики колонии подозревают рак, однако должной медицинской помощи политзаключенной не оказывают, а начальство отказывается отправлять женщину на обследование и лечение даже в республиканскую тюремную больницу.

Политзаключенная регулярно помещается в штрафной изолятор с пыточными условиями содержания, ей запрещена переписка, не передаются никакие письма с воли.

Общественной активистке Ольге Майоровой 58 лет. Она была арестована 4 января 2021 года, приговорена к 20 годам заключении по так называемому «делу Николая Автуховича». Женщину абсолютно бездоказательно обвинили в подготовке «террористических актов». Признана правозащитными организациями политзаключенной.

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