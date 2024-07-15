«Две машины с водой на 100-тысячный город» 15.07.2024, 14:53

1,584

Как власти отреагировали на возникшие из-за стихии проблемы в Гомельской области.

Мощный грозовой фронт вызвал массовые отключения в Гомельской области в воскресенье, 14 июля. До утра понедельника многие проблемы, возникшие из-за стихии, устранить не смогли — в ряде населенных пунктов, в том числе в райцентрах, по-прежнему отсутствовали электричество и водоснабжение. В целом стихия нарушила электроснабжение около 1150 населенных пунктов. Председатель облисполкома объявил о чрезвычайной ситуации, пишет «Флагшток».

В регионе прошли грозы с сильным шквалистым ветром, порывы которого достигали 30 м/с, что привело к падению деревьев на линии электропередачи, их обрыву, повреждению опор. По официальной информации, больше всего от непогоды пострадал Мозырский район, куда были стянуты аварийные бригады с соседних районов. Стихия также стала причиной технологических нарушений в Калинковичском, Ельском, Наровлянском, Лельчицком районах.

Флагшток посмотрел, на что в местных чатах и пабликах жаловались жители. Больше всего нареканий вызвало отсутствие электричества утром в понедельник — когда нужно было собираться на работу. Многие не смогли зарядить мобильные телефоны, в размороженных холодильниках стали портиться продукты — в то время как температура воздуха на улице вновь превышает 30 градусов.

Не менее серьезной проблемой стало отсутствие воды — из-за обесточенной системы водоснабжения. Местные жители отнеслись к этому с пониманием, однако высказали критику в сторону властей относительно подвоза воды. В частности, в Мозыре местный водоканал сообщил, что один из водовозов поставили возле Дворца культуры «Строитель», а второй — возле рынка «Привоз».

«На 100-тысячный город всего две машины с водой?», — возмутились жители.

«Подвоз воды на районы не будет? У меня мама живёт в Мозыре, звонит и говорит, что нет ни воды ни света с 16 часов. В доме ни стакана воды, и позвонить не может», — спрашивал другой пользователь, но остался без ответа.

В это время Мозырский райисполком заявлял, что «ситуация находится на контроле»:

«Экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям проходит в Мозырском райисполкоме. Обсудили план действий в сложившейся ситуации. Всеми службами проводятся работы по минимизации последствий непогоды. Ситуация находится на контроле».

После массовых жалоб только днем в понедельник количество автоцистерн с водой в Мозыре увеличили до шести.

По состоянию на 10 утра электричества и водоснабжения не было не только в Мозыре, но и во многих микрорайонах Речицы, Калинковичей, а также в сельских населенных пунктах районов.

Кроме того, нарекания вызвало то, что многие дороги утром в понедельник не были расчищены после завалов, а в некоторых случаях выполнять работу коммунальных служб заставили коллективы предприятий и организаций. В регионе частично отсутствовала мобильная связь.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com