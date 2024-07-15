Как правильно защитить сердце во время жары

Как правильно защитить сердце во время жары1
- 15.07.2024, 15:48
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Пять полезных советов.
Американская кардиологическая ассоциация выпустила рекомендации для людей старше 50 лет, имеющих сердечные заболевания или избыточный вес.
В ассоциации подчеркнули, что при высокой температуре тела организм стремится охладиться, перераспределяя больше крови от внутренних органов к коже, что увеличивает нагрузку на сердце.
Об этом сообщает Heart.
Дональд Ллойд-Джонс, представитель Американской кардиологической ассоциации, отметил, что люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, те, кто старше 50 лет, и те, кто имеет лишний вес, должны принимать дополнительные меры предосторожности для защиты своего сердца. Он также предупредил, что многие лекарства, которые принимают пациенты с сердечными заболеваниями, могут усиливать воздействие жары на организм и ухудшать самочувствие, хотя их прием нельзя прерывать.
Чтобы защитить сердце в жару, следует:
• Следить за временем. Лучше избегать пребывания на улице в часы максимальной солнечной активности – с полудня до 3 часов дня.
• Одевайтесь соответствующе. Носите легкую, светлую одежду из дышащих материалов, таких как хлопок или современные ткани, отводящие пот. Также необходимо носить шляпу и солнцезащитные очки, а на открытые участки кожи наносить солнцезащитный крем с SPF 15.
• Пить много воды. Рекомендуется выпивать по два стакана воды перед выходом на улицу или перед физическими упражнениями. Следует избегать напитков, содержащих алкоголь или кофеин.
• Делать перерывы. Находите тенистые места для коротких остановок, чтобы выпить воды и отдохнуть, прежде чем продолжить движение.
• Следовать указаниям врача.
Признаки теплового истощения включают:
• головная боль,
• сильная потливость,
• холодная и влажная кожа, озноб,
• головокружение, обморок,
• слабый и быстрый пульс,
• мышечные судороги,
• учащенное дыхание,
• тошнота и рвота.
Если появляются такие симптомы, необходимо найти прохладное место, прекратить физическую активность и быстро охладиться с помощью прохладного душа или напитков. Ассоциация напоминает, что тепловое истощение может потребовать медицинской помощи.