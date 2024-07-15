Как правильно защитить сердце во время жары 1 15.07.2024, 15:48

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Пять полезных советов.

Американская кардиологическая ассоциация выпустила рекомендации для людей старше 50 лет, имеющих сердечные заболевания или избыточный вес.

В ассоциации подчеркнули, что при высокой температуре тела организм стремится охладиться, перераспределяя больше крови от внутренних органов к коже, что увеличивает нагрузку на сердце.

Об этом сообщает Heart.

Дональд Ллойд-Джонс, представитель Американской кардиологической ассоциации, отметил, что люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, те, кто старше 50 лет, и те, кто имеет лишний вес, должны принимать дополнительные меры предосторожности для защиты своего сердца. Он также предупредил, что многие лекарства, которые принимают пациенты с сердечными заболеваниями, могут усиливать воздействие жары на организм и ухудшать самочувствие, хотя их прием нельзя прерывать.

Чтобы защитить сердце в жару, следует:

• Следить за временем. Лучше избегать пребывания на улице в часы максимальной солнечной активности – с полудня до 3 часов дня.

• Одевайтесь соответствующе. Носите легкую, светлую одежду из дышащих материалов, таких как хлопок или современные ткани, отводящие пот. Также необходимо носить шляпу и солнцезащитные очки, а на открытые участки кожи наносить солнцезащитный крем с SPF 15.

• Пить много воды. Рекомендуется выпивать по два стакана воды перед выходом на улицу или перед физическими упражнениями. Следует избегать напитков, содержащих алкоголь или кофеин.

• Делать перерывы. Находите тенистые места для коротких остановок, чтобы выпить воды и отдохнуть, прежде чем продолжить движение.

• Следовать указаниям врача.

Признаки теплового истощения включают:

• головная боль,

• сильная потливость,

• холодная и влажная кожа, озноб,

• головокружение, обморок,

• слабый и быстрый пульс,

• мышечные судороги,

• учащенное дыхание,

• тошнота и рвота.

Если появляются такие симптомы, необходимо найти прохладное место, прекратить физическую активность и быстро охладиться с помощью прохладного душа или напитков. Ассоциация напоминает, что тепловое истощение может потребовать медицинской помощи.

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