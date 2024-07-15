В Мозыре выстроились огромные очереди к цистернам с водой 5 15.07.2024, 16:06

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Из-за урагана город остался без воды и света.

Вчерашняя буря в Мозыре привела к отключению электричества и воды. Утром сообщалось о двух пунктах раздачи воды, однако к полудню их количество увеличилось до шести.

Телеграм-канал «Мозырь» опубликовал видео, запечатлевшее очередь за водой возле ТЦ «Апельсин». В городе также работают автоцистерны с водой по следующим адресам:

• РВС (ул. Малинина, 8)

• магазин «Дары от зари» (ул. Притыцкого, 1)

• магазин «Санта» (ул. Интернациональная, 48)

• магазин «На Ростанях» (напротив рынка «Привоз»)

• Мозырский тубдиспансер (ул. Котловца, 26)

Местные жители в комментариях выражают недовольство, отмечая, что для города с населением в 100 тысяч человек необходимо больше машин с водой.

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