закрыть
15 июля 2024, понедельник, 16:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Мозыре выстроились огромные очереди к цистернам с водой

5
  • 15.07.2024, 16:06
  • 2,572
В Мозыре выстроились огромные очереди к цистернам с водой

Из-за урагана город остался без воды и света.

Вчерашняя буря в Мозыре привела к отключению электричества и воды. Утром сообщалось о двух пунктах раздачи воды, однако к полудню их количество увеличилось до шести.

Телеграм-канал «Мозырь» опубликовал видео, запечатлевшее очередь за водой возле ТЦ «Апельсин». В городе также работают автоцистерны с водой по следующим адресам:

• РВС (ул. Малинина, 8)

• магазин «Дары от зари» (ул. Притыцкого, 1)

• магазин «Санта» (ул. Интернациональная, 48)

• магазин «На Ростанях» (напротив рынка «Привоз»)

• Мозырский тубдиспансер (ул. Котловца, 26)

Местные жители в комментариях выражают недовольство, отмечая, что для города с населением в 100 тысяч человек необходимо больше машин с водой.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Пушкин и ноунейм
Пушкин и ноунейм Ирина Халип
Кремлевский «самовар» уходит в детектив
Кремлевский «самовар» уходит в детектив Владимир Халип
Есть способ освободить белорусских политзаключенных из тюрем
Есть способ освободить белорусских политзаключенных из тюрем Наталья Радина
Путин, женщины и дети
Путин, женщины и дети Виталий Портников