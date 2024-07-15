Сикорский: НАТО – это не соседская охранная компания, а мы 1 15.07.2024, 16:24

Союзники по Альянсу должны тратить больше средств на оборону.

В 2025 году Польша планирует увеличить расходы на оборону до 5% ВВП на фоне войны РФ против Украины. Как пишет портал «Комментарии», об этом заявил министр иностранных дел страны Радослав Сикорский.

Глава польского МИД заявил, что «Дональд Трамп был прав, когда настаивал на том, что союзники должны тратить больше средств на оборону».

По словам Радослава Сикорского, в текущем году Польша планирует потратить на оборону около 4% ВВП, а в следующем году увеличить расходы до 5% ВВП.

В то же время министр подчеркнул, что объем расходов на армию не должен быть «единственным мерилом».

«Исландия, член НАТО, имеет небольшой оборонный бюджет, но играет важную роль, позволяя союзникам заправлять самолеты. А Польша отправила войска в Афганистан, чтобы помочь США, когда это было необходимо, даже когда тратила менее 2% на оборону. Мы больше не пребываем в вечном мире после холодной войны. НАТО – это не соседская охранная компания, а мы», – подчеркнул глава польского внешнеполитического ведомства.

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