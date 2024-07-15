В Украине показали реактивный дрон Bullet
- 15.07.2024, 17:05
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Как его будут применять против ВС РФ.
В Украине прошли испытания реактивного беспилотного летательного аппарата Bullet, предназначенного для перехвата других беспилотников. Видео испытаний было опубликовано на Telegram-канале Military Journal.
Bullet разработан для борьбы с разведывательными и ударными беспилотниками, а также вертолетами и другими вражескими целями. Технические характеристики аппарата пока не раскрываются.
Стоимость комплекса, включающего 5 БПЛА Bullet и наземную станцию, составляет около 130 тысяч евро. По словам авторов публикации, это не первая попытка создать реактивный беспилотник, однако массовое применение таких дронов пока не зафиксировано.
На видео видно, как БПЛА самолетного типа взлетает с бетонного покрытия, выполняет летные маневры и совершает посадку. Для ориентирования в пространстве дрон использует камеру, аналогичную тем, что применяются в FPV-дронах. Согласно данным телеметрии, во время полета дрон разогнался примерно до 130 км/ч.
Портал «Милитарный» отмечает, что указанной скорости недостаточно для перехвата воздушных целей, однако с учетом использования реактивного двигателя, максимальная скорость дрона может быть значительно выше.