Мощный пожар: дрон атаковал завод в Курской области РФ 2 16.07.2024, 7:55

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БПЛА удалось сбросить взрывчатку.

В поселке Коренево российской Курской области горел завод низковольтных аппаратов в ночь на вторник, 16 июля. Пожару предшествовала атака беспилотников.

Об этом сообщает губернатор Курской области Алексей Смирнов в Telegram.

По данным местных властей, якобы украинский дрон «сбросил взрывное устройство на территорию завода низковольтных аппаратов в Коренево». Таким образом в одном из цехов разгорелся пожар.

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