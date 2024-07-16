Мощный пожар: дрон атаковал завод в Курской области РФ

Мощный пожар: дрон атаковал завод в Курской области РФ2
- 16.07.2024, 7:55
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БПЛА удалось сбросить взрывчатку.
В поселке Коренево российской Курской области горел завод низковольтных аппаратов в ночь на вторник, 16 июля. Пожару предшествовала атака беспилотников.
Об этом сообщает губернатор Курской области Алексей Смирнов в Telegram.
По данным местных властей, якобы украинский дрон «сбросил взрывное устройство на территорию завода низковольтных аппаратов в Коренево». Таким образом в одном из цехов разгорелся пожар.