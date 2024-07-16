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Мощный пожар: дрон атаковал завод в Курской области РФ

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  • 16.07.2024, 7:55
  • 9,260
Мощный пожар: дрон атаковал завод в Курской области РФ

БПЛА удалось сбросить взрывчатку.

В поселке Коренево российской Курской области горел завод низковольтных аппаратов в ночь на вторник, 16 июля. Пожару предшествовала атака беспилотников.

Об этом сообщает губернатор Курской области Алексей Смирнов в Telegram.

По данным местных властей, якобы украинский дрон «сбросил взрывное устройство на территорию завода низковольтных аппаратов в Коренево». Таким образом в одном из цехов разгорелся пожар.

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