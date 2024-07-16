В Беларусь снова залетел «шахед»2
- 16.07.2024, 8:53
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Белорусская авиация его не сопровождала.
Ночью 16 июля дрон-камикадзе типа «шахед» в третий раз за последнее время зашел в воздушное пространство Беларуси. Первым об этом сообщил канал «Николаевский Ванек» в 04.10.
«Шахед» зашел в Беларусь в районе деревни Белая Сорока на территории Полесского радиационно-экологического заповедника и двигался на север, в направлении Хойников. Далее БПЛА совершил поворот на юго-восток и, минуя Брагин, направился в сторону городского поселка Комарин.
Уже в 05.00 «шахед» покинул Беларусь и вернулся на территорию Украины. Суммарно дрон-камикадзе провел на территории нашей страны около 50 минут и пролетел не менее 60 км. Полеты авиации ВВС РБ в указанном районе в это время не фиксировались.