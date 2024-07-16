закрыть
16 июля 2024, вторник, 9:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларусь снова залетел «шахед»

2
  • 16.07.2024, 8:53
  • 3,220
В Беларусь снова залетел «шахед»

Белорусская авиация его не сопровождала.

Ночью 16 июля дрон-камикадзе типа «шахед» в третий раз за последнее время зашел в воздушное пространство Беларуси. Первым об этом сообщил канал «Николаевский Ванек» в 04.10.

«Шахед» зашел в Беларусь в районе деревни Белая Сорока на территории Полесского радиационно-экологического заповедника и двигался на север, в направлении Хойников. Далее БПЛА совершил поворот на юго-восток и, минуя Брагин, направился в сторону городского поселка Комарин.

Уже в 05.00 «шахед» покинул Беларусь и вернулся на территорию Украины. Суммарно дрон-камикадзе провел на территории нашей страны около 50 минут и пролетел не менее 60 км. Полеты авиации ВВС РБ в указанном районе в это время не фиксировались.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Пушкин и ноунейм
Пушкин и ноунейм Ирина Халип
Кремлевский «самовар» уходит в детектив
Кремлевский «самовар» уходит в детектив Владимир Халип
Есть способ освободить белорусских политзаключенных из тюрем
Есть способ освободить белорусских политзаключенных из тюрем Наталья Радина
Путин, женщины и дети
Путин, женщины и дети Виталий Портников