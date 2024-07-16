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Над Могилевом подняли боевую авиацию

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  • 16.07.2024, 11:59
  • 12,940
Над Могилевом подняли боевую авиацию
иллюстративное фото

Из-за беспилотника.

Утром в воздушное пространство Беларуси залетел беспилотник, который, предположительно, достиг Могилева.

Для его перехвата была поднята боевая авиация. В 09:15 с аэродрома «Барановичи» взлетел истребитель Су-30 ВВС РБ, а в 09:10 с аэродрома «Мачулищи» — вертолет Ми-24 ВВС РБ, сообщают мониторинговые группы.

Согласно опубликованным данным, дрон следовал по следующему маршруту: заход в Беларусь в районе трассы Р37 (д. Александровка), затем движение на г. Наровля, далее беспилотник залетел в Могилевскую область и двигался на Бобруйск, Быхов, Березино и далее на Могилев. На данный момент дрон уже пролетел над Беларусью более 300 км.

Это уже четвертый дрон-камикадзе, залетевший на территорию Беларуси с 11 июля, и второй за сегодняшний день.

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