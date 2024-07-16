В Беларусь могут запретить ввоз авто старше семи лет 3 16.07.2024, 12:25

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Из-за чиновника из Казахстана.

Директор департамента интеграции и международного сотрудничества Министерства промышленности и строительства Казахстана Адильбек Бектибаев рассказал о потенциальных изменениях в технический регламент «О безопасности колесных транспортных средств».

В рамках публичных обсуждений петиции об отмене утильсбора в Казахстане рабочей группой выработаны предложения ограничить ввоз транспортных средств возрастом старше семи лет. Этот вопрос Казахстан намеревается внести на рассмотрение Совета Евразийской экономической комиссии.

Причtм речь идtт не только о Казахстане, но и о всей территории ЕАЭС (Россия, Беларусь, Армения и Кыргызстан), передает Kolesa.kz.

Насколько реалистичным является такой запрет — вопрос открытый. Для его введения требуется поддержка всех пяти стран — участниц Союза. Согласно сообщению Tengri Auto, сам Бектибаев сомневается, что Армении и Кыргызстану этот механизм придется по душе, пишет av.by.

Отдельно предлагается проработать еще некоторые ограничения. Так, обсуждается возможность запрета физическому лицу ввозить более одного автомобиля в течение года для личного пользования. При этом для иных целей частникам импорт транспорта могут закрыть в принципе.

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