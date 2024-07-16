Украина уничтожила не менее 100 танков, которые российская пропаганда называла «лучшими в мире» 16.07.2024, 12:35

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Т-90 «Прорыв» оказался уязвимым.

Хотя из-за колоссальных потерь военной техники в Украине российской армии пришлось бросать на фронт даже танки 1950-х – 1960-х гг. и переоборудовать тысячи взятых со складов машин, современная техника тоже участвует в боях. И тоже уничтожается в больших количествах, несмотря на хвалебные оды, которые ей поют кремлевские пропагандисты и сам Путин, пишет The Moscow Times.

По подсчетам сайта Oryx, Россия потеряла целую сотню своих передовых танков – Т-90М. Oryx учитывает только документально зафиксированные потери, то есть в реальности российская армия могла лишиться более 100 своих самых современных из участвующих в войне танков.

Стоимость танка, судя по заключавшимся Россией экспортным контрактам, составляет от $2,5 млн до 4,3 млн (в зависимости от комплектации). Таким образом, путинская армия оставила на украинских полях $250-430 млн.

Владимир Путин несколько раз называл Т-90М лучшим в мире танком.

Июнь 2023 г. на встрече с военкорами:

— Средства противотанковой борьбы нужны современные. Да и танки нужны современные. Вот сейчас можно сказать, что Т-90 «Прорыв» – лучший танк в мире. Он как только на позицию выходит – все. Там некому и нечего делать. Он дальше, точнее. И защищенность выше.

Февраль 2024 г. во время посещения «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле:

— Т-90 «Прорыв» – лучший танк в мире. Без всякого преувеличения. И ребята наши говорят, танкисты. Да и противник то же самое признает. Лучшая машина в мире. Надо ее развивать, надо уже думать о новых поколениях техники

Танк любят нахваливать пропагандисты. Так, телеканал Министерства обороны «Звезда» имеет посвященный ему раздел, где рассказывает о том, как «неуязвимый» «Прорыв» уничтожает «украинских боевиков», «разносит» их пункты управления или «пробивает» линию обороны:

— От новейшей боевой машины танкисты Восточного округа в восторге. На передовой они продолжают испытывать Т-90М на прочность, каждый раз доказывая, что их танк – один из самых надежных и неуязвимых в мире», – рассказывалось в сюжете «Экипаж танка Т-90М «Прорыв» тремя выстрелами сорвал попытку наступления боевиков» в августе 2023 г. Система активной защиты способна обмануть радиолокационную головку самонаведения у средств противника, а сам танк «более скоростной, более маневренный, можно быстро выйти на позицию, отстрелять и скрыться».

Несмотря на все технические новшества, 53 «Прорыва» были полностью уничтожены, свидетельствуют данные Oryx. Как минимум 14 танков были повреждены (на видео зафиксированы моменты ударов), 28 повреждены и брошены. Еще пять достались украинским военным, у которых таких танков нет (самая современная модель у ВСУ – Т-80).

Между тем, из предоставленных западными странами танков украинская армия потеряла лишь 51, по данным Oryx. И это далеко не самая новая техника. Так, немецкий Leopard 2A4 (наибольшее количество потерь – 21) производился с 1985 по 1992 гг., американский M1A1 Abrams выпускается с 1980 г. ВСУ потеряли лишь один британский танк Challenger 2, который можно считать более современным (производился с 1994 по 2009 гг.).

«Прорыв» был принят на вооружение в 2020 г.

В общей сложности с начала войны Россия лишилась 3235 танков, Украина – 865.

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