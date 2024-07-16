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ВСУ уничтожили полтора десятка российских лодок в Херсонской области

  • 16.07.2024, 13:05
  • 1,092
ВСУ уничтожили полтора десятка российских лодок в Херсонской области

Эффектное видео.

Силы специальных операций Украины уничтожили 15 российских лодок в Херсонской области. Генеральный штаб ВСУ опубликовал эффектное видео истребления вражеских плавсредств.

В Генштабе уточнили, что успешную охоту на российские лодки провели операторы 73 морского центра ССО, которые продолжают уничтожать врага на Херсонском направлении.

Полтора десятка российских лодок разного типа были обнаружены во время разведки. По ним отработали дроны с системой сброса.

«Ни одна из них больше не перевезет российских военных», — резюмировали в Генштабе.

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