ВСУ уничтожили полтора десятка российских лодок в Херсонской области 16.07.2024, 13:05

1,092

Эффектное видео.

Силы специальных операций Украины уничтожили 15 российских лодок в Херсонской области. Генеральный штаб ВСУ опубликовал эффектное видео истребления вражеских плавсредств.

В Генштабе уточнили, что успешную охоту на российские лодки провели операторы 73 морского центра ССО, которые продолжают уничтожать врага на Херсонском направлении.

Полтора десятка российских лодок разного типа были обнаружены во время разведки. По ним отработали дроны с системой сброса.

«Ни одна из них больше не перевезет российских военных», — резюмировали в Генштабе.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com