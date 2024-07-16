Как охладить авто без кондиционера1
- 16.07.2024, 14:16
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Быстрые методы.
Летом для охлаждения машины автомобилисты используют кондиционер. Однако, если у вас его нет, или вы боитесь простудиться из-за резких перепадов температур, нужно знать соответствующие лайфхаки.
Как охладить авто без кондиционера и что для этого нужно – читайте в материале fakty.com.ua.
Как охладить авто без кондиционера: быстрые методы
1 Влажная тряпка. На главное вентиляционное отверстие можно повесить влажную тряпку или влажную салфетку. Так воздух в салоне станет гораздо прохладнее. Однако нужно следить за тем, сколько воды вы впитываете в тряпки (ее должно быть немного).
2 Лед. Надежный помощник в таких ситуациях. Просто положите немного льда на пол под вентиляционным отверстием. Такой способ поможет охладить все находящиеся вокруг вещи. Если вы хотите предотвратить образование луж, положите лед в пластиковую подставку или глубокую тарелку.
3 Откройте все окна. Это поможет создать хорошую циркуляцию воздуха по салону.
4 Затонируйте окна машины теплоотражающей пленкой. Однако помните о законодательстве. В Украине разрешается клеить солнцезащитную пленку до 14 см.
5 Откройте не только окна, но и багажник авто. Достаточно нескольких минут, даже если не наблюдается и малейшего ветерка, чтобы разогретый воздух покинул вашу машину.