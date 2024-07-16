Украинские дроны атаковали четыре российских региона и Крым 16.07.2024, 14:24

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Россияне сообщили о 13 дронах.

ВСУ с помощью беспилотников атаковали четыре российских региона и оккупированный Крым в ночь на 16 июля, сообщили в Минобороны РФ. Под удар, помимо полуострова, попали Ростовская, Белгородская, Курская и Воронежская области. В общей сложности российское ПВО уничтожило 13 БПЛА, утверждают в ведомстве.

В то же время губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале пишет, что в результате обстрела были ранены не менее четырех местных жителей, повреждения получили как минимум пять жилых домов, несколько гаражей, автомобили и спецтехника.

Врио губернатора Курской области сообщает об одном раненном, а также о повреждении частного жилого дома. Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем телеграм-канале информирует, что во время обстрела один житель региона был ранен, пострадали два многоквартирных дома. «Несколько жителей поврежденных квартир временно разместились в ПВР», — отмечает он.

Также в ночь на 16 июля украинский дрон сбросил взрывное устройство на территорию завода низковольтной аппаратуры в Коренево Курской области, в результате чего на предприятии возник пожар.

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