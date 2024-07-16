Российских оккупантов «ослепили» на севере Украины
- 16.07.2024, 14:49
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Важный объект захватчиков атаковали дроны.
Пограничники уничтожили вражескую станцию видеонаблюдения «Пергам РТР-150» и тем самым «ослепили» врага на севере Украины. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.
«Вражеская станция видеонаблюдения «Пергам РТР-150» была уничтожена четырьмя FPV-дронами пограничников. Враг использовал ее для осуществления разведки и планирования атак, однако, украинские защитники границы таких возможностей россиян теперь лишили», - говорится в сообщении, которое сопровождается видео с моментом поражения системы наблюдения.