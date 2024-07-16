Samsung представила олимпийский складной смартфон 1 16.07.2024, 15:18

Это первый смартфон, который спортсменам разрешат брать с собой на пьедестал почета для съемки «победных селфи».

Samsung решила не останавливаться на выпуске обычной «раскладушки» Galaxy Z Flip6 и создала спецверсию для спортсменов Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже 2024 года. От стандартной модели устройство отличается дизайном и набором эксклюзивных настроек. Информация о тематическом гаджете появилась на сайте бренда.

Спецверсия получила название Samsung Galaxy Z Flip6 Olympic Edition. На задней панели смартфона можно разглядеть культовые олимпийские кольца и паралимпийские агито.

Модель выполнена в желтой цветовой гамме, намекающей на главное достижение спортсмена — золотую медаль. В рамках работы над дизайном «раскладушки» Samsung объединилась с парижским брендом Men’s Luxury Maison, который разработал официальную форму сборной Франции для церемонии открытия Олимпиады 2024 года в Париже.

Galaxy Z Flip6 Olympic Edition поддерживает ряд полезных функций Galaxy AI. Они помогут спортсменам увереннее чувствовать себя во время соревнований и упростят общение с друзьями и соперниками из других стран. В их число входит:

• «Синхронный перевод» — переводит телефонные звонки прямо на устройстве в режиме реального времени на 16 различных языках.

• «Переводчик» — помогает донести мысли и понять сказанное при личном общении на иностранном языке. На разделенном экране в режиме реального времени транслируется расшифровка речи собеседника.

• «Генератор текста» — помогает составлять электронные письма и посты в соцсетях, используя ключевые слова и анализируя стиль пользователя.

Чтобы спортсменам было проще использовать телефон в Париже и за его пределами, каждый Galaxy Z Flip6 Olympic Edition получит eSIM на 100 ГБ данных, 5G и двухлетнюю международную гарантию Samsung. Кроме того, чтобы отслеживать расписания Игр и легко перемещаться по олимпийским объектам, на смартфон заранее установят несколько официальных приложений Международного олимпийского комитета (МОК), включаю горячую линию, Athlete 365 Olympic Shop, Paris 2024 и Transport Accred App. Еще на телефоне будут предустановлены игры со спортивной тематикой.

Интересный факт: впервые в истории Олимпийских и Паралимпийских игр спортсменам будет разрешено выходить на пьедестал почета с телефонами, чтобы снять «победные селфи» на память. Ранее спортсменам запрещали приносить на церемонию награждения личные вещи, включая смартфоны. Победителей и призеров снимали с расстояния представители аккредитованных СМИ.

С точки зрения технических характеристик новое устройство ничем не отличается от стандартной модели, представленной Samsung 10 июля в рамках летней презентации Galaxy Unpacked 2024. Ниже можете ознакомиться с техническими характеристиками складного смартфона.

Характеристики Samsung Galaxy Z Flip6

• Основной экран: 6,7 дюйма, Dynamic AMOLED, 2640х1080 пикселей, 120 Гц, 16 млн цветов;

• Дополнительный экран (внешний): 3,4 дюйма, IPS, 720×748 пикселей 60 Гц;

• Процессор: Snapdragon 8 Gen 3;

• Батарея: 4400 мАч;

• Камеры: основная 50 Мп, широкоугольная 12 Мп, фронтальная 10 Мп;

• ОС: Android 14.

Samsung отправит Galaxy Z Flip 6 Olympic Edition спортсменам 18 июля 2024 года.

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