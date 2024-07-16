«Не случайность»: почему над Беларусью все чаще блуждают российские «шахеды» 16.07.2024, 15:20

«Залеты» повторяются с нарастающей частотой.

В Беларусь в четвертый раз залетел российский «шахед». В этот раз над Могилевом подняли боевую авиацию. Почему над нашей страной все чаще блуждают дроны-камикадзе?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с военным экспертом, содиректором программ внешней политики и международной безопасности центра Разумкова в Киеве Алексеем Мельником:

— Первое, на что нужно обратить внимание, это уже не случайность, а определенная закономерность. Случаи повторяются с нарастающей частотой.

Если РФ совместно с Беларусью не проанализирует сейчас ситуацию, не найдет причину и не примет меры, то можно предположить, что эти случаи участятся.

Если говорить о причинах, то наиболее вероятная — сбои в системе спутниковой навигации. Возможно, российские или белорусские военные интенсивно применяют в этой зоне систему глушения GPS, которая может повлиять на то, что приемнику этого «шахеда» подавались ложные координаты и, соответсвенно, он завернул в сторону Беларуси.

Может быть целый ряд причин. Если там не одна система, а есть дублирующие, то, представим, что заглушен GPS, но навигация продолжается по инерциальной системе. Образно говоря, стоит такой вычислитель, который по скорости и курсу определяет место, идя к цели. Недостаток этой системы в том, что чем больше расстояние, на которое летит аппарат, тем больше накапливающаяся погрешность. Это наиболее вероятные причины.

Можно еще предположить (не могу ничем это подтвердить), что это мог быть результат радиоэлектронной борьбы украинской стороны. Не знаю, как сделать это технически, но в идеале тот же «шахед» можно направить в место, откуда он прилетел.

— Есть ли опасность, что такой БПЛА может упасть на белорусский город?

— Если он не может лететь в место, куда его направили, то дальше все зависит уже от воли случая. Когда у него закончится топливо, а если его собьют, то куда он упадет.

Не лишним будет вспомнить, что на территории, например, Белгородской области упали как минимум несколько десятков планирующих авиационных бомб. Был случай с обрушением подъезда жилого дома, куда (по объективной информации, полученной от независимых экспертов) попала именно российская бомба, которая прилетела с восточного направления.

Если правительство Беларуси разрешает использовать свое воздушное пространство для ведения войны, то, наверное, надо трезво оценивать и связанные с этим риски.

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