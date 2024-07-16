На крупнейшей АЭС юга России произошел масштабный сбой 16.07.2024, 18:44

Автоматика отключила один из энергоблоков.

В работе Ростовской атомной электростанции (АЭС) произошел масштабный сбой. Автоматика отключила один из энергоблоков из-за неполадок на турбогенераторе, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе «Росатома». В госкорпорации заверили, что радиационный фон находится в норме.

Однако из-за сбоя на АЭС было нарушено энергоснабжение на юге России, в том числе в Краснодаре и населенных пунктах на побережье Черного моря. В регионе ввели ограничения потребления на 1,5 ГВт, сообщили в Минэнерго. Это было сделано с целью сохранения устойчивости энергосистемы, уточнили в ведомстве. Идут восстановительные работы. К 17:00 объем ограничений был снижен на 500 МВт.

По данным Единой дежурной диспетчерской службы, в Краснодаре вышли из строя более 100 электроподстанций, около 100 улиц остались без света днем 16 июля. Основные отключения пришлись на Прикубанский и Западный округи. В городе остановились трамваи и троллейбусы. Не работают порядка 150 светофоров, пишут «Кубанские новости». Пропадают сотовая связь и интернет. Также о перебоях со светом сообщают жители Анапы, Геленджика, Новороссийска и Майкопа.

Ростовская АЭС расположена под Волгодонском. Она состоит из четырех энергоблоков. Это самая крупная станция на юге страны, ее мощность составляет 4 ГВт. Объект входит в топ-3 по выработке в России и обеспечивает электроэнергией южные регионы и Северный Кавказ с населением более 26 млн человек. Третий энергоблок АЭС был выведен в плановый ремонт 22 июня. Энергоблоки № 2 и № 4 работают в штатном режиме на мощности 1700 МВт.

Массовые отключения электричества наблюдаются в Краснодарском крае в последние две недели. Самая масштабная авария произошла 9 июля, когда без света остались 325 тысяч жителей Кубани. В Минэнерго утверждали, что причиной стало «высокое сезонное потребление, вызванное летними температурными максимумами»: чтобы спастись от духоты, люди массово включали кондиционеры и вентиляторы, и сети не выдержали такой нагрузки.

Из-за этого власти вводили веерные отключения электричества ряде населенных пунктов, в том числе в Новороссийске. Помимо Краснодарского края, аналогичные меры также предпринимались в Ростовской области 6 июля.

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