Добыча газа на крупнейшем СПГ-проекте РФ рухнула вчетверо 16.07.2024, 20:09

Из-за американских санкций.

Крупнейший в России проект по производству сжиженного природного газа — «Арктик СПГ-2» «Новатэка» — оказался на грани краха.

Из-за американских санкций, которые лишили проект покупателей, инвесторов и оборудования, «Новатэк» был вынужден начать резкое сокращение добычи газа для «Арктик СПГ-2» на Гыданском полуострове, сообщает Reuters со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

По его данным, в мае добыча на проекте составила лишь 55 млн кубометров газа и сократилась вчетверо по сравнению с апрелем (215 млн кубов). В декабре, по данным «Ведомостей», «Новатэк» добывал 425 млн кубометров в месяц для «Арктик СПГ-2» и с тех был вынужден остановить почти 90% добычи.

Стоивший $25 млрд завод, который «Новатэк» строил почти 10 лет, должен был в первом квартале начать отгрузки первых партий СПГ. Но американские санкции, под которые завод попал в ноябре прошлого года, сорвали планы: иностранные акционеры заморозили свое участие, а южнокорейская верфь отказалась поставлять танкеры-газовозы ледового класса.

Из более чем запланированных 20 танкеров «Новатэк» получил лишь три — все российского производства с верфи «Звезда». В апреле «Арктик СПГ-2» остановил производство сжиженного газа. А с мая свернул добычу до минимума за 6 месяцев, указывает источник Reuters.

В июне США ужесточили санкции против «Новатэка». В черные списки с запретом на любые операции попали все его строящиеся проекты («Мурманск СПГ», «Обский СПГ», «Мурманск-трансгаз», «Арктик СПГ-», «Арктик СПГ-3»), а также 7 из 15 СПГ-танкеров, которые строятся на российской верфи «Звезда»

Под давление санкций у «Новатэка» возникли проблемы с продажами газа, отмечают аналитики ПСБ: с марта у компании растут в 4 раза выросли запасы непроданной продукции, которые в отчетности отображаются как «остатки» и «товары в пути».

Санкции делают перспективы «Новатэка» «туманными» и отодвигают сроки реализации всех его проектов, подчеркивают в ПСБ: «Все зависит от того, как компания сможет адаптироваться и решить вопрос с флотом».

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