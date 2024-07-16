Что сейчас происходит с Мозырским НПЗ?2
- 16.07.2024, 20:33
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Вчера он приостановил работу.
На мозырской ТЭЦ восстановили выработку пара и электроэнергии после устранения последствий бури, которая обрушилась на регион 14 июля. Об этом сообщается в телеграм-канале Минэнерго.
Также восстановлено энергоснабжение главного промышленного потребителя — Мозырского НПЗ.
«Ведутся работы по восстановлению горячего водоснабжения жилищного фонда. Планируется, что подача горячей воды населению начнется в ближайшее время и будет осуществляться поэтапно», — добавили энергетики.
Напомним, пронесшаяся пару дней назад буря более чем на сутки оставила 105 тысяч жителей Мозыря без водоснабжения и электричества. В Гомельской области объявили чрезвычайную ситуацию и сформировали оперативный штаб по ликвидации последствий непогоды. Работы аварийных бригад не прекращаются ни на минуту. Персонал трудится днем и ночью.