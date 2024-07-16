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Причиной крушения «Суперджета» под Москвой назвали замену импортных датчиков

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  • 16.07.2024, 20:43
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Причиной крушения «Суперджета» под Москвой назвали замену импортных датчиков

Закупить датчики за рубежом российским авиаперевозчикам не позволяют санкции.

Неправильная установка датчиков угла атаки во время техобслуживания, по предварительным данным, стала основной причиной крушений Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье, сообщил «Известиям» источник, знакомый с ситуацией.

«Если допущена ошибка при монтаже, они [датчики угла атаки] передают некорректные данные в систему управления. Образно говоря, электроника может считать, что самолет идет на подъем, а на самом деле летит навстречу земле. Примерно такая картина вырисовывается предварительно», — рассказал собеседник издания.

По его словам, один из техников Луховицкого авиазавода в нарушение руководства по эксплуатации установил два из четырех датчиков с отклонением примерно в пять градусов. Это привело к несвоевременной активации системы защиты, которая предохраняет самолет от выхода на режимы сваливания, таким образом система сама направила лайнер в землю.

Датчики для «Суперджета» производит международная компания Thales, 25% акций которой принадлежат правительству Франции. За последние 3,5 года было заменено 52 датчика на 78 самолетах этого типа. Основная причина замены — отказ установленной в них системы обогрева.

Закупить новые датчики за рубежом российским авиаперевозчикам не позволяют санкции, и в результате их не хватает. Чтобы полноценно обеспечить ими летающие судна, датчики уже приходится снимать с тех лайнеров, которые находятся на техобслуживании и временно «простаивают», рассказал «Сирене» технический специалист «Аэрофлота», пожелавший остаться анонимным.

По его мнению, именно некорректная установка датчиков могла стать причиной крушения лайнера. Датчики — их у самолета четыре — измеряют угол между осью самолета и потоком воздуха. В случае если неисправные датчики показывают, например, завышенный угол атаки (нос вверх), автоматика самолета может направить его в пикирование — то есть резко носом вниз, чтобы выровнять положение в воздухе.

По словам источника «Известий», именно так и могла развиваться ситуация на борту упавшего «Суперджета». При этом времени распознать отказ датчиков у пилотов не было, а боковая ручка управления не могла помочь экипажу обойти систему защиты и выйти из пикирования, отметил собеседник издания.

В пятницу 12 июля самолет Sukhoi Superjet 100 упал возле деревни Апраксино в Коломенском районе Подмосковья. Лайнер «Газпром-Авиа» совершал тестовый полет после планового ремонта с площадки Луховицкого авиационного завода в аэропорт «Внуково». Самолет упал в лес и взорвался, все находившиеся на борту погибли. Перед падением лайнер подал сигнал бедствия.

По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

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