Причиной крушения «Суперджета» под Москвой назвали замену импортных датчиков 9 16.07.2024, 20:43

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Закупить датчики за рубежом российским авиаперевозчикам не позволяют санкции.

Неправильная установка датчиков угла атаки во время техобслуживания, по предварительным данным, стала основной причиной крушений Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье, сообщил «Известиям» источник, знакомый с ситуацией.

«Если допущена ошибка при монтаже, они [датчики угла атаки] передают некорректные данные в систему управления. Образно говоря, электроника может считать, что самолет идет на подъем, а на самом деле летит навстречу земле. Примерно такая картина вырисовывается предварительно», — рассказал собеседник издания.

По его словам, один из техников Луховицкого авиазавода в нарушение руководства по эксплуатации установил два из четырех датчиков с отклонением примерно в пять градусов. Это привело к несвоевременной активации системы защиты, которая предохраняет самолет от выхода на режимы сваливания, таким образом система сама направила лайнер в землю.

Датчики для «Суперджета» производит международная компания Thales, 25% акций которой принадлежат правительству Франции. За последние 3,5 года было заменено 52 датчика на 78 самолетах этого типа. Основная причина замены — отказ установленной в них системы обогрева.

Закупить новые датчики за рубежом российским авиаперевозчикам не позволяют санкции, и в результате их не хватает. Чтобы полноценно обеспечить ими летающие судна, датчики уже приходится снимать с тех лайнеров, которые находятся на техобслуживании и временно «простаивают», рассказал «Сирене» технический специалист «Аэрофлота», пожелавший остаться анонимным.

По его мнению, именно некорректная установка датчиков могла стать причиной крушения лайнера. Датчики — их у самолета четыре — измеряют угол между осью самолета и потоком воздуха. В случае если неисправные датчики показывают, например, завышенный угол атаки (нос вверх), автоматика самолета может направить его в пикирование — то есть резко носом вниз, чтобы выровнять положение в воздухе.

По словам источника «Известий», именно так и могла развиваться ситуация на борту упавшего «Суперджета». При этом времени распознать отказ датчиков у пилотов не было, а боковая ручка управления не могла помочь экипажу обойти систему защиты и выйти из пикирования, отметил собеседник издания.

В пятницу 12 июля самолет Sukhoi Superjet 100 упал возле деревни Апраксино в Коломенском районе Подмосковья. Лайнер «Газпром-Авиа» совершал тестовый полет после планового ремонта с площадки Луховицкого авиационного завода в аэропорт «Внуково». Самолет упал в лес и взорвался, все находившиеся на борту погибли. Перед падением лайнер подал сигнал бедствия.

По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

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