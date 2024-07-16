Минское «Динамо» вышло во 2-й раунд Лиги чемпионов

Минское «Динамо» вышло во 2-й раунд Лиги чемпионов1
- 16.07.2024, 21:08
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Все решил гол с пенальти.
Минское «Динамо» пробилось во второй раунд квалификации футбольной Лиги чемпионов. По сумме двух матчей на старте еврокубковой кампании минский клуб был сильнее ереванского «Пюника». Поединок завершился со счетом 1:0.
Неделю назад команды разошлись безголевым миром.
Во втором раунде соперником «Динамо» будет победитель пары «Динамо» Батуми — «Лудогорец». В первом матче болгарский клуб взял верх со счетом 3:1.