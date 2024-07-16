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На Солнце произошла самая мощная вспышка за лето

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  • 16.07.2024, 21:32
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На Солнце произошла самая мощная вспышка за лето

Метеозависимым на заметку.

Во вторник, 16 июля, около 16:30 по минскому времени ученые зарегистрировали вспышку высочайшего класса X на Солнце. Вспышка стала самой мощной из тех, которые были зафиксированы за этот летний период.

На Солнце зарегистрирована вторая за двое суток вспышка высшего уровня X. Событию присвоен балл X1.9.

К слову, активность Солнца начала заметно расти примерно с 12 июля. За последние четыре дня произошло более десяти вспышек уровня М (четвертый по силе уровень мощности солнечных событий по пятибалльной шкале), а также две вспышки высшего балла X (в том числе сегодняшняя).

Последствия взрывных событий на Солнце могут наблюдаться до конца суток. Пока нет данных о выбросах солнечных масс в сторону Земли, но расположение взрывного центра не исключает такой возможности.

Метеозависимые люди в такие периоды могут ощущать болезненные состояния. А дело все в том, что солнечные вспышки выливаются в магнитные бури, что, в свою очередь, может сказаться на состоянии здоровья некоторых людей.

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