The Economist: Российский оборонпром в тупике 2 17.07.2024, 11:45

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Это повлияет на интерес Путина к временному прекращению огня.

Долгое время казалось, что война на истощение между Украиной и Россией может завершиться только одним способом. Но расхваленное российское наступление на Харьков заканчивается. Успехи оккупантов в других местах, особенно на Донбассе, были как стратегически незначительными и достигнутыми огромной ценой. Сейчас вопрос не в том, сможет ли Украина продолжать борьбу, а в том, как долго Россия сможет поддерживать текущий темп операций, пишет The Economist.

Советские запасы исчерпываются

Ключевой вопрос не в живой силе. Россия может продолжать находить еще 25 000 солдат ежемесячно, чтобы поддерживать численность на фронте около 470 000. Также растет производство ракет для поражения украинской инфраструктуры. Но несмотря на все разговоры о том, что Россия превратилась в военную экономику, где около 8% ее ВВП тратится на военные расходы, она способна компенсировать свои потрясающие потери танков, бронированных машин пехоты и артиллерии, только вытащив из хранилищ и восстановив советские запасы. Хотя эти запасы огромны, они не безграничны.

По данным большинства разведок, за первые два года войны Россия потеряла около 3000 танков и 5000 другой бронетехники. Голландский разведывательный сайт Oryx нашел доказательства уничтожения 3235 танков, но предполагает, что фактическая цифра «значительно выше».

Аналитик Стокгольмского центра восточноевропейских исследований Александр Гольц говорит, что Владимир Путин должен благодарить старое Политбюро за огромные запасы оружия, созданные во время холодной войны. Он говорит, что советские руководители знали, что западная военная техника намного совершеннее их собственной, поэтому выбрали массовость, выпустив тысячи единиц бронетехники в мирное время на случай войны. Перед распадом у Советского Союза было столько же бронетехники, сколько у остального мира вместе взятых.

Когда тогдашний министр обороны Сергей Шойгу в декабре 2023 года хвастался, что в течение года было поставлено 1530 танков, он не сказал, что почти 85% из них, согласно оценке Международного института стратегических исследований, были не новые танки, а старые (в основном Т-72, также Т-62 и даже некоторые Т-55, которые датировались сразу после Второй мировой войны), которые были сняты с хранения.

С момента вторжения на передовую было отправлено около 175 достаточно современных танков Т-90м. Годовое производство в этом году может приблизиться к 90. Аналитик IISS Майкл Джерстад утверждает, что большинство Т-90м на самом деле являются модернизацией старых Т-90а. Производство вновь созданных И-90м в этом году может составить не более 28.

Эксперт по российскому военному потенциалу вашингтонского Центра анализа европейской политики Павел Лузин считает, что Россия может создать лишь 30 новых танков в год. Когда в прошлом году украинцы захватили якобы новый Т-90м, то обнаружили, что его пушка 1992 года выпуска.

Лузин считает, что способность России строить новые танки или БМП, или даже восстанавливать старые, затруднена трудностями с получением компонентов. Важное оборудование, такое как подогреватели топлива для дизельных двигателей, высоковольтные электрические системы и инфракрасные тепловизоры для идентификации целей были завезены из Европы. Сейчас продажа заблокирована санкциями. Также у россиян отсутствуют качественные подшипники. Иногда доступны китайские альтернативы, но говорят, что они не соответствуют стандартам качества.

Российская оборонка в тупике

Советская цепочка поставок вооружений больше не существует. Украина, Грузия и Восточная Германия были важными центрами производства оружия и компонентов. По иронии судьбы, основным производителем башен для танков Т-72 был Харьков. Количество работников в военно-промышленном комплексе также резко сократилось примерно с 10 млн до 2 млн.

Еще одна серьезная проблема - производство артиллерийских стволов. Сейчас с помощью Северной Кореи Россия, кажется, имеет достаточно снарядов, вероятно, около 3 миллионов в этом году - достаточно, чтобы превзойти украинцев. Но минусом такой высокой скорострельности является изношенность стволов. В некоторых случаях стволы гаубиц требуют замены через несколько месяцев.

Однако Лузин говорит, что есть только два завода, которые имеют сложные роторные ковочные машины австрийского производства, необходимые для изготовления стволов. Россия никогда не производила собственных кузнечных машин. Россияне импортировали их из Америки в 1930-х годах и привезли из Германии после войны.

Решением было отсоединить стволы старой буксируемой артиллерии и установить их на самоходные гаубицы. Как долго россияне смогут продолжать это делать. Джерстад говорит, что с реактивными системами залпового огня, такими как tos-1a, исчерпание ресурса ствола уже означало гораздо более короткие залпы огня.

Но самая большая проблема возникает с танками и боевыми машинами пехоты, которые все еще имеют решающее значение для любых масштабных наступательных наземных операций. Несмотря на то, что в феврале этого года Россия могла иметь около 3200 танков на складах, Джерстад говорит, что до 70% из них «не сдвинулись с места с начала войны». Большая часть Т-72 хранилась без прикрытия с начала 1990-х годов и, вероятно, находится в очень плохом состоянии. И Гольц, и Лузин считают, что при нынешних темпах потерь российские танки и машины пехоты с хранения достигнут «критической точки истощения» ко второй половине следующего года.

Если ничего не изменится, к концу этого года российским войскам, возможно, придется изменить свою позицию на более оборонительную, говорит Джерстад. Это даже может стать очевидным до конца лета.

«Ожидайте, что интерес Путина к временному прекращению огня возрастет», - подытожило издание.

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