Литва закрывает границу для авто на белорусских номерах 11 17.07.2024, 13:26

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(обновлено ) Уже завтра.

Литва с полуночи 18 июля присоединяется к запрету въезда в страну машин с белорусскими номерами

Ранее аналогичный запрет, мотивируя его санкциями ЕС, ввела Латвия.

До 16 августа 2024 года в Литву смогут въехать зарегистрированные в Беларуси легковушки, если они не предназначены для продажи и принадлежат гражданам Беларуси с действующей визой или видом на жительство в Литве (временным или постоянным). При этом управлять автомобилем должен его собственник. Это исключение не распространяется на автомобили, принадлежащие юридическим лицам или используемые в коммерческих целях.

Без проблем смогут ездить машины с дипломатическими номерами.

Движение пассажирских автобусов эти запреты не затрагивают.

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