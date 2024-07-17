закрыть
17 июля 2024, среда, 14:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Литва закрывает границу для авто на белорусских номерах

11
  • 17.07.2024, 13:26
  • 7,190
Литва закрывает границу для авто на белорусских номерах

(обновлено ) Уже завтра.

Литва с полуночи 18 июля присоединяется к запрету въезда в страну машин с белорусскими номерами

Ранее аналогичный запрет, мотивируя его санкциями ЕС, ввела Латвия.

До 16 августа 2024 года в Литву смогут въехать зарегистрированные в Беларуси легковушки, если они не предназначены для продажи и принадлежат гражданам Беларуси с действующей визой или видом на жительство в Литве (временным или постоянным). При этом управлять автомобилем должен его собственник. Это исключение не распространяется на автомобили, принадлежащие юридическим лицам или используемые в коммерческих целях.

Без проблем смогут ездить машины с дипломатическими номерами.

Движение пассажирских автобусов эти запреты не затрагивают.

Написать комментарий 11

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Пушкин и ноунейм
Пушкин и ноунейм Ирина Халип
Кремлевский «самовар» уходит в детектив
Кремлевский «самовар» уходит в детектив Владимир Халип
Есть способ освободить белорусских политзаключенных из тюрем
Есть способ освободить белорусских политзаключенных из тюрем Наталья Радина
Путин, женщины и дети
Путин, женщины и дети Виталий Портников