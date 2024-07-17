Литва закрывает границу для авто на белорусских номерах

Литва закрывает границу для авто на белорусских номерах11
- 17.07.2024, 13:26
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(обновлено ) Уже завтра.
Литва с полуночи 18 июля присоединяется к запрету въезда в страну машин с белорусскими номерами
Ранее аналогичный запрет, мотивируя его санкциями ЕС, ввела Латвия.
До 16 августа 2024 года в Литву смогут въехать зарегистрированные в Беларуси легковушки, если они не предназначены для продажи и принадлежат гражданам Беларуси с действующей визой или видом на жительство в Литве (временным или постоянным). При этом управлять автомобилем должен его собственник. Это исключение не распространяется на автомобили, принадлежащие юридическим лицам или используемые в коммерческих целях.
Без проблем смогут ездить машины с дипломатическими номерами.
Движение пассажирских автобусов эти запреты не затрагивают.