The Economist: Наземное наступление России выдыхается

The Economist: Наземное наступление России выдыхается1
- 17.07.2024, 14:41
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Положение ВСУ усилилось.
Наземное наступление России выдыхается, а положение Украины на линии фронта улучшается благодаря мобилизации солдат, поступлению новых боеприпасов и оружия со стороны Запада, а также благодаря строительству укреплений, отмечает The Economist.
Для достижения ограниченных территориальных успехов Россия жертвует танками и боевыми бронированными машинами с непомерной скоростью. Нидерландский сайт оборонной аналитики и исследования военных действий, собирающий информацию из открытых источников, Oryx оценивает число поддающихся проверке уничтоженных и поврежденных российских танков в 3 235, но предполагает, что реальное число может быть «значительно выше».
С другой стороны, в России растет производство ракет и беспилотников. Самая большая угроза, с которой сталкивается Украина, — это не российский прорыв на земле, а воздушные атаки на энергосистему. Даже если обещанные системы ПВО поступят в ближайшее время, Украину ждет непростая зима.