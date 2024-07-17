Путин обвинил майнеров криптовалют в нехватке электроэнергии в России 6 17.07.2024, 18:26

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Российские власти готовятся ужесточить контроль за майнингом.

Дефицит электроэнергии в некоторых российских регионах возник из-за неконтролируемого роста потребления электричества для добычи криптовалют, заявил Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам. По словам диктатора, сейчас с проблемой столкнулись жители Иркутской области, Бурятии, Забайкальского края и она может распространиться на другие регионы РФ.

«Очевидно: если не будет свободной мощности, если она будет „выбрана“ так называемыми майнинговыми фермами, то новые предприятия, жилые кварталы, социальные объекты столкнутся с перебоями поставок, с нехваткой электроэнергии, а перспективные инвестиционные и инфраструктурные проекты будут поставлены на паузу», — сказал он.

По данным Минэнерго РФ, каждый год в стране на цели криптомайнинга расходуется 16 млрд кВт·ч электроэнергии, то есть почти 1,5% от общего энергопотребления в России, и потребление криптомайнингом электричества продолжает увеличиваться, отметил Путин: «Здесь нужно принять правильные, своевременные решения, в том числе системные, на уровне федерального закона. Уже давал поручения урегулировать майнинг цифровых валют в России, включая вопросы налогообложения этой деятельности и тарифные решения».

Диктатор также призвал участников совещания обсудить, «что удалось сделать и как в дальнейшем должна быть построена эта работа».

Осенью прошлого года стало известно, что Минэнерго собирается в 2–5 раз повысить тарифы на электроэнергию для компаний, занимающихся майнингом криптовалюты. Как писал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, тарифы планировалось повысить там, где наблюдается нехватка генерации, есть риски нарушения энергоснабжения и проблемы с подключением новых потребителей: в Бурятии, Забайкальском крае и Иркутской области.

В мае «Известия» со ссылкой на документ экспертного совета при правительстве сообщили, что российские власти готовятся ужесточить контроль за майнингом криптовалюты и начать выявлять теневых майнеров. Теневые майнеры — это люди, которые без регистрации бизнеса устанавливают в жилых домах и гаражах оборудование для добычи криптовалюты, потребляющее большой объем электроэнергии. Для их обнаружения эксперты рекомендовали правительству начать дистанционно получать данные с электросчетчиков и сравнивать их с заявленными показаниями в квитанциях. При сильном расхождении данных предлагалось назначать абоненту штраф в размере превышенного объема энергии, но рассчитывать его стоимость по тарифу для промышленных предприятий.

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