Знак для Лукашенко 1 Александр Класковский

18.07.2024, 8:21

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Почему вдруг «шахеды» стали залетать в Беларусь?

Будь это один раз, можно было бы говорить о случайности, технической ошибке, типа: не так запрограммировали. Но четыре залета подряд — это уже повод для других версий.

Украинские эксперты выдвигают несколько таких версий. Например, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко предполагает, что «Россия экспериментирует с этими дронами», ее военные выбирают «маршруты через Беларусь, чтобы избегать противодействия мобильных групп, которые могут, например, сбить «шахеды» в небе над Житомирской областью».

Военный эксперт Павел Нарожный допускает, что «это может быть работа нашего украинского РЭБ, который или просто глушит дрону сигнал GPS, или передает какие-то фейковые сигналы, и поэтому он летит в какое-то непонятное направление». Здесь нужно отметить, что некоторые дроны залетали в белорусское воздушное пространство уже после того, как побывали в украинском.

Не исключают комментаторы и политических мотивов: мол, РФ хочет втянуть Беларусь в войну, создав на ее территории казус белли.

А может, это знак Москвы, чтобы минский вассал знал свое место? А то в последнее время уж больно миролюбивую пластинку заводит. Вон намекает, что с украинцами сепаратно договаривается, Западу какие-то сигналы посылает. Так вот усеки, кто на самом деле хозяйничает в твоем небе, и не только там.

Эти залеты «шахедов» чреваты и тем, что украинцы — об этом уже заявили некоторые тамошние спикеры — в ответ могут начать использовать небо над Беларусью для пролета своих беспилотников, нацеленных на российские объекты. Тогда станет совсем весело. И рано или поздно где-то может грохнуть так, что мало не покажется.

Российское ядерное оружие в Беларуси тоже усиливает риски, что страна попадет под раздачу в результате кремлевской авантюры.

Так что пока Лукашенко рисует угрозу от украинцев и поляков, реальный дамоклов меч над белорусами подвешивает любимый союзничек вождя.

Александр Класковский, «Позiрк»

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